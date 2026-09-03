Morena refuerza presencia territorial en Nayarit; llama a mantener ‘expediente limpio’ en la vida pública

Con una intensa agenda territorial que incluyó asambleas informativas, encuentros ciudadanos y recorridos casa por casa, María Elizabeth López Blanco reforzó durante los últimos días su presencia política en Nayarit y refrendó su respaldo a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al tiempo que lanzó un mensaje sobre la necesidad de que quienes participan en la vida pública mantengan una trayectoria intachable y un expediente limpio.

Entre el 29 de agosto y el 3 de septiembre, María Elizabeth López Blanco encabezó actividades en Santiago Ixcuintla, Tepic, Compostela y Tuxpan, donde sostuvo encuentros con sectores productivos, habitantes y liderazgos sociales.

De acuerdo con el balance difundido por el equipo de María Elizabeth López Blanco, las cuatro actividades principales congregaron a más de 4 mil 200 personas, además de los recorridos casa por casa realizados durante la semana.

El mensaje político de los encuentros estuvo centrado en tres conceptos: unidad, defensa de la soberanía nacional y continuidad de la transformación.

Desde Villa Hidalgo, Santiago Ixcuintla, donde se reunió con más de mil 500 ganaderos, pescadores y ejidatarios, María Elizabeth López Blanco sostuvo que el desarrollo del país está estrechamente relacionado con la capacidad de México para producir sus propios alimentos.

“El campo no pasó de moda; el campo sigue de pie”, afirmó.

María Elizabeth López Blanco también sostuvo que la modernización tecnológica no debe desplazar los principios que históricamente han sostenido a los sectores productivos.

“La tecnología no supera los principios ni los valores de nuestros gremios”, señaló.

Durante sus encuentros, María Elizabeth López Blanco destacó los resultados presentados por la presidenta Claudia Sheinbaum en su Segundo Informe de Gobierno y afirmó que desde Nayarit existe respaldo a su liderazgo.

La dirigente sostuvo que la unidad será fundamental para mantener el proyecto de transformación y defender la soberanía nacional.

Pero uno de los mensajes que repitió en las distintas actividades fue el relacionado con la participación en la vida pública.

“Quienes participen en la vida pública deben mantener una trayectoria intachable y un expediente limpio”, sostuvo.

La frase fue reiterada en los encuentros de Santiago Ixcuintla, Tepic, Compostela y Tuxpan, convirtiéndose en uno de los principales ejes discursivos de sus recorridos.

En Compostela, ante alrededor de 700 habitantes y liderazgos sociales, María Elizabeth López Blanco afirmó además que ningún proyecto personal puede estar por encima del proyecto nacional, en una defensa de la unidad interna del movimiento.

El mismo mensaje fue llevado a Tuxpan, donde encabezó una asamblea con aproximadamente mil personas.

“Ninguna aspiración puede colocarse por encima de los intereses de la nación”, reiteró.

Despliegue territorial en cuatro municipios

El recorrido comenzó el 29 de agosto en Villa Hidalgo, Santiago Ixcuintla, donde se realizó una asamblea con representantes de los sectores ganadero, pesquero y ejidal.

Al encuentro acudieron los presidentes municipales de Santiago Ixcuintla y Santa María del Oro, así como una diputada federal y tres legisladores locales, de acuerdo con la información proporcionada por el equipo de López Blanco.

Ese mismo día, en INFONAVIT Los Sauces, Tepic, sostuvo un encuentro con alrededor de mil habitantes, ante quienes volvió a colocar como ejes la soberanía nacional, la transformación y la integridad en la vida pública.

“La patria no se vende; se ama y se defiende”, expresó.

El 31 de agosto, en Compostela, se reunió con 700 ciudadanos y liderazgos sociales para hablar sobre los avances de la Cuarta Transformación y la necesidad de fortalecer la organización territorial.

Finalmente, el 2 de septiembre llegó a Tuxpan, donde encabezó otra asamblea informativa con aproximadamente mil asistentes.

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