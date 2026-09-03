Igualdad política de las mujeres debe ser una realidad, no solo un mandato constitucional: Yasmín Esquivel

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analiza una reforma electoral clave para el Estado de Guerrero, que busca impulsar la participación política de las mujeres. Esta iniciativa propone la postulación exclusiva y gradual de candidatas a presidencias municipales en 20 ayuntamientos donde, históricamente, ninguna mujer ha ocupado ese cargo. La Ministra Yasmín Esquivel Mossa ha enfatizado la urgencia de que la igualdad de género deje de ser solo un principio constitucional para convertirse en una realidad palpable en la vida pública de México.

Durante la sesión del Pleno, la Ministra Esquivel Mossa destacó que la brecha de género en el poder ejecutivo aún es significativa en México. Quince entidades federativas nunca han sido gobernadas por una mujer, mientras que otras diez han tenido solo una gobernadora en toda su historia. El caso de Guerrero es ilustrativo, donde de sus 85 municipios, solo 20 han tenido una mujer al frente de la presidencia municipal.

A pocos meses de conmemorar casi 80 años desde que se permitió la participación de las mujeres en los comicios municipales en igualdad de condiciones que los varones, la Ministra recordó las objeciones de un legislador de 1947. Este antecedente histórico resalta la larga lucha por el reconocimiento de sus derechos políticos.

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Esquivel Mossa subrayó que, lamentablemente, “han pasado casi 80 años y aún observamos que las palabras de aquel entonces vertidas en la Cámara de Diputados aún siguen alimentando una marcada resistencia en los municipios para que las mujeres ocupen la titularidad de sus ayuntamientos, perpetuando estereotipos que se rehúsan a aceptar su capacidad para gobernar. La realidad social lamentablemente así se ha impuesto, muy a pesar de lo que dice nuestra Constitución”.

Esta persistente resistencia, señaló Esquivel Mossa, refleja un arraigado desafío cultural que impide el avance de la paridad. La reforma en Guerrero busca precisamente romper con estos patrones, obligando a los partidos a postular mujeres en demarcaciones donde su presencia en el liderazgo ha sido nula. Es una medida que atiende directamente a la desigualdad histórica y busca corregir un desequilibrio que ha privado a las mujeres de ejercer plenamente sus derechos políticos.

Afortunadamente, el Poder Reformador de la Constitución y las legislaturas estatales han tomado cartas en el asunto para asegurar un acceso real y efectivo de las mujeres a los cargos de elección popular. Esto incluye la implementación de acciones afirmativas, como la que ahora analiza la Suprema Corte, que mandata la postulación femenina en aquellos 20 municipios guerrerenses sin historial de liderazgo femenino. La decisión de la SCJN en este caso sentará un precedente importante para el avance de la paridad en México, reforzando el compromiso del Estado con la igualdad sustantiva y el reconocimiento pleno de la capacidad de las mujeres para gobernar y transformar sus comunidades. Es un paso crucial hacia la construcción de una democracia más inclusiva y representativa.

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JVR