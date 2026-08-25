SCJN aplaza el debate de candidatos sin partido

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) retiró ayer, de último momento, la discusión sobre la constitucionalidad de la reforma electoral de Michoacán que restringe la organización conjunta de las candidaturas independientes rumbo al proceso electoral de 2027.

El expediente corresponde a la acción de inconstitucionalidad 69/2026, promovida por Movimiento Ciudadano en contra del Código Electoral estatal aprobado en mayo pasado por el Congreso local con 34 votos a favor y tres en contra.

El proyecto de sentencia, elaborado por el ministro Arístides Guerrero, propone declarar inconstitucionales las disposiciones que impiden a las candidaturas independientes compartir propaganda, logotipos, colores y otros elementos de identidad común frente al electorado.

En medio de este aplazamiento, Grecia Quiroz García, alcaldesa de Uruapan y líder del Movimiento Independiente del Sombrero, acudió a la sede del alto tribunal para entregar un documento de amicus curiae, con el que buscó que las y los ministros conocieran la postura del movimiento antes de la votación.

“La intención principal de esta acción es defender el derecho de la ciudadanía a participar en la vida política de manera independiente, sin que se impongan barreras o restricciones que obstaculicen su participación”, dijo a su llegada a la SCJN.

Sobre el proyecto del ministro Guerrero García, que plantea validar las limitaciones a que las candidaturas independientes realicen propaganda o campañas en conjunto, Quiroz García sostuvo que dicha medida y la reforma aprobada por el Congreso local “constituyen un retroceso en materia democrática”.