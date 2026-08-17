Desmontan ruta del proyecto de Lenia

El proyecto con el que la ministra Lenia Batres buscaba establecer una nueva jurisprudencia quedó sin respaldo en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), relacionado con la Contradicción de Criterios 91/2026. Aunque seis integrantes coincidieron con la conclusión propuesta, desmontaron la ruta jurídica utilizada para sostenerla y advirtieron que votarían en contra si no se modificaba el documento, que terminó por ser retirado.

La Contradicción de Criterios 91/2026 pretendía definir cómo deben notificarse a las autoridades las sentencias de amparo emitidas el mismo día de la audiencia constitucional. Batres Guadarrama planteó que el aviso se realizara por oficio y no mediante lista, un criterio que compartía la mayoría del tribunal.

Yasmín Esquivel, María Estela Ríos, Loretta Ortiz, Irving Espinosa, Giovanni Figueroa y el ministro presidente, Hugo Aguilar, estimaron innecesario construir una interpretación amplia de la Ley de Amparo. A su juicio, el artículo 26, fracción segunda, resolvía por sí solo el problema, pues ordena notificar por oficio a las autoridades responsables.

Aguilar Ortiz advirtió que la propuesta rebasaba la materia sometida a consideración. Los demás integrantes cuestionaron los párrafos que relacionaban las notificaciones personales, por oficio y mediante lista. El respaldo al resultado, por tanto, no se tradujo en apoyo al desarrollo jurídico elaborado por la ponente.

Sin embargo, Lenia Batres respondió que las objeciones no combatían el criterio central y reclamó que no recibiera observaciones por escrito antes de la sesión: “No veo yo un argumento, porque no se están refiriendo ustedes al criterio expresamente que se propone a consideración”.

También manifestó desconcierto por la postura de quienes coincidían con la conclusión, pero rechazaban sus consideraciones. A su vez, la ministra Esquivel explicó que su diferencia se limitaba al método de análisis.

“Cuando la ley es clara, no es necesaria interpretación”, afirmó y sostuvo que el texto legal permitía resolver directamente la contradicción, sin incorporar razonamientos adicionales que podían ampliar innecesariamente el alcance del asunto.

Al anunciar el retiro del proyecto, Batres Guadarrama aseguró que percibía una “animadversión insana” y planteó que las críticas podían responder a posiciones adoptadas por ella en otros temas. Además, vinculó el episodio con un oficio que envió ese mismo día al Órgano de Administración Judicial (OAJ) para cuestionar el presupuesto de la Corte para 2027.

En ese documento objetó la solicitud de seis mil 104.5 millones de pesos para 2027 y la previsión de contratar un seguro de gastos médicos mayores para el personal, excepto ministras y ministros. La ministra votó contra el anteproyecto presupuestal, al considerar que ambos puntos contravenían la política de austeridad.

El ministro presidente afirmó que desconocía la existencia del oficio, mientras Giovanni Figueroa defendió el carácter estrictamente jurídico de las observaciones. “Me estoy enterando del oficio, en lo personal, ministra, nada tiene que ver. Yo acabo de enterarme, no sé si alguien quiera comentar algo”, dijo Aguilar.

“Seamos serios”, respondió Esquivel durante la sesión. Aseguró que las intervenciones se limitaron al contenido del proyecto y consideró preocupante que Batres atribuyera el desacuerdo a posiciones ajenas al asunto.

La discusión ocurrió después de que el máximo tribunal alcanzó acuerdos sobre derechos laborales y seguridad social. Días antes, el pleno aprobó por unanimidad tres proyectos elaborados por Esquivel que confirmaron la obligación patronal de proporcionar alojamiento digno, alimentación, agua potable y atención médica a trabajadores del campo.

Una semana después, la Corte validó la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar. Yasmín Esquivel respaldó la resolución y subrayó que la transferencia de cuentas no reclamadas preserva la propiedad de los ahorros, además de permitir que sus titulares o beneficiarios soliciten la devolución en cualquier momento.