SiGMA North America llega a México en vísperas de reforma al sector

La convención internacional de juegos y fintech SiGMA North America eligió a la Ciudad de México para realizar su encuentro empresarial.

La primera edición de SiGMA North America se celebró en México justo cuando el Gobierno federal se prepara para modificar las reglas que rigen a casinos y centros de apuestas, una legislación que permanece vigente desde 1947 y cuya actualización ha sido planteada también por representantes de la propia industria.

El encuentro tuvo lugar los días 2 y 3 de septiembre en Centro Banamex, en la Ciudad de México, donde coincidieron representantes gubernamentales, empresarios y especialistas vinculados con el juego regulado, esports, fintech, inteligencia artificial, blockchain, pagos digitales y ciberseguridad.

La discusión adquirió mayor relevancia este jueves, cuando la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum que prácticamente concluyó la revisión interna sobre casinos y centros de apuestas y que el Gobierno ya dispone de una propuesta de nueva legislación.

“Ya tenemos una propuesta de ley, todavía la vamos a poner a consideración del Gabinete de Seguridad, pero ya la hemos estado viendo con diferentes instancias”, explicó Rodríguez. La titular de Gobernación señaló además que la actualización del marco jurídico es una petición que también ha surgido desde la industria.

En ese escenario se desarrolló SiGMA North America 2026. La inauguración contó con Edgar Ciceño Velasco, titular de la Unidad de Inteligencia Económica Global y secretario ejecutivo del Consejo Nacional de la Agenda 2030, en representación de la Secretaría de Economía; Omar Monroy, titular de Convenciones y Congresos del Fondo de Desarrollo Turístico; Genaro Lozano, embajador de México en Italia, Malta y San Marino, y Eman Pulis, fundador de SiGMA World.

Ciceño Velasco destacó que la llegada del encuentro a México refleja el peso que han adquirido el país y Latinoamérica dentro de una industria que ya no se limita a los modelos tradicionales de juego y que mantiene una relación creciente con servicios digitales, fintech, inteligencia artificial y nuevas tecnologías.

La realización del encuentro coincidió así con un momento de definición para el sector. Mientras autoridades e industria analizan los cambios tecnológicos y los nuevos modelos de negocio, el Gobierno federal se prepara para llevar a discusión una reforma que podría sustituir un marco legal diseñado hace casi ocho décadas.

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JVR