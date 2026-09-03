Rosa Icela Rodríguez destaca búsqueda y atención a víctimas en balance de Segob

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, colocó la búsqueda de personas desaparecidas, la atención a víctimas y el retorno de familias desplazadas, entre los principales temas del balance de acciones de la dependencia que presentó este jueves ante la Presidenta Claudia Sheinbaum. Dentro de ese recuento, destacó 10 medidas de la Estrategia Nacional de Búsqueda, además de acciones para reducir el rezago forense, así como mantener la atención directa a familiares y colectivos.

Entre las medidas anunciadas, Rosa Icela Rodríguez Velázquez señaló que el Gobierno busca garantizar que los reportes inscritos en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RENAPO) cuenten con datos de contacto completos y que cada caso tenga una carpeta de investigación. El plan también contempla informar avances a las familias, reforzar las búsquedas en hospitales y centros de reclusión, así como desarrollar junto con la Fiscalía General de la República un esquema de identificación humana.

Rodríguez añadió que la estrategia prevé ampliar las capacidades operativas, técnicas y humanas de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) mediante más personal y equipo especializado. Entre las medidas incluyó visitas a los estados, jornadas de atención con familias y colectivos, además de acciones destinadas a prevenir el reclutamiento y la cooptación de jóvenes a través de plataformas digitales.

Con respecto al desplazamiento interno por diversos conflictos, la Secretaria reportó acciones en Guerrero, Chiapas, Michoacán, Chihuahua y Oaxaca. Desde el 12 de mayo, indicó, el Gobierno federal participa junto con autoridades guerrerenses en el Plan Maestro de la Montaña Alta y Baja, que atiende a habitantes de 19 comunidades de Atlixtac, Chilapa de Álvarez, Olinalá y Zapotitlán Tablas.

En esa región, la mayoría de las familias desplazadas retornó a sus localidades, de acuerdo con el balance de Rodríguez Velázquez. La intervención incluye presencia permanente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Defensa, Guardia Nacional y Marina, además de electrificación, consultas médicas, medicamentos, alimentos, becas, capacitación y asistencia técnica para productores. También continúan obras de caminos y viviendas.

Para la atención territorial vinculada con la estrategia de seguridad, Gobernación reportó 298 mesas de paz que reúnen a autoridades de los tres niveles para analizar condiciones locales, establecer acuerdos y definir acciones. La dependencia también mantiene coordinación con más de 2 mil 400 municipios para facilitar la aplicación de programas y políticas federales.

Sobre la construcción de paz, la funcionaria destacó recorridos casa por casa, Ferias de Paz, Tianguis del Bienestar, Sí al Desarme, Sí a la Paz y Jóvenes Transformando México. Mediante esas acciones y otros programas de educación, salud, cultura, deporte y recreación, la Secretaría contabilizó 8.5 millones de trámites y servicios para 4.9 millones de personas.

Rosa Icela Rodríguez Velázquez también incluyó en el balance el Plan Integral del Oriente del Estado de México, que articula acciones del Gobierno federal, la administración estatal y autoridades municipales. El proyecto comprende 10 localidades y busca atender rezagos con programas dirigidos a la población.

México registró además más de 88.2 millones de entradas de visitantes nacionales y extranjeros entre octubre de 2024 y junio de 2026. Rosa Icela Rodríguez Velázquez informó que la estrategia México te Abraza proporcionó más de 1.6 millones de servicios a connacionales repatriados, entre alimentación, alojamiento, atención médica, incorporación a programas de bienestar, traslado a comunidades de origen, tarjetas Paisano, vinculación laboral y trámites.

Al abordar el caso Ayotzinapa, la titular de Gobernación señaló que las investigaciones incorporaron nuevas metodologías, herramientas tecnológicas, análisis de información y búsquedas en campo. Según su exposición, estos trabajos aportaron elementos para abrir líneas que condujeron a detenciones y vinculaciones de personas que antes no habían sido investigadas. “En breve habrá un informe completo, pero decir que no habrá impunidad y nadie está por encima de la ley”, afirmó.

Bajo el apartado de derechos humanos, la secretaria incluyó entre los grupos prioritarios a víctimas y sus familias, personas defensoras, periodistas, pueblos indígenas y afromexicanos, así como niñas, niños y adolescentes. Gobernación también trabaja en protección internacional, refugio y mecanismos de preliberación por razones humanitarias para personas privadas de la libertad.

Rosa Icela Rodríguez Velázquez sostuvo que el diálogo y la concertación han sido la vía para conducir la política interior y atender la protesta social.

Rosa Icela Rodríguez Velázquez aseguró que permanecen garantizadas las libertades de reunión, expresión, manifestación, culto y prensa. “Hay cero censura y cero represión. México es un país de derechos y libertades”, declaró.

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