Sheinbaum elogia trabajo en Gobernación; destaca coordinación de Rosa Icela Rodríguez

La Presidenta Claudia Sheinbaum destacó este jueves el trabajo en la Secretaría de Gobernación y de su titular, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, a quien reconoció por la coordinación que mantiene con distintas dependencias para atender conflictos sociales, desplazamiento forzado, seguridad y programas de prevención. “A veces esos trabajos que no se notan, es decir, que no generan grandes noticias en los medios, hablan de lo bien que se trabaja. Se cuida la gobernabilidad del país”, afirmó.

Como ejemplo, Claudia Sheinbaum recordó la atención a familias desplazadas en la Montaña de Guerrero. Explicó que desde el gabinete de seguridad se pidió a Rosa Icela Rodríguez Velázquez coordinar la presencia de diversas secretarías en los municipios con mayores problemas, con apoyo de la Guardia Nacional y del gobierno estatal. Esa intervención permitió resolver cierres de caminos y mantener acompañamiento permanente en las comunidades.

Entre los resultados, Claudia Sheinbaum señaló el retorno de familias que habían abandonado sus localidades y destacó que la respuesta federal no se limitó al componente de seguridad. La atención incluyó alimentos para habitantes que no pudieron sembrar, así como coordinación con la Secretaría de Educación Pública para impulsar la construcción de una preparatoria en la zona. “Han retornado las familias desplazadas y eso significa un trabajo muy intenso porque es un trabajo de coordinación”, expuso.

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Además de esos casos, la Presidenta Claudia Sheinbaum atribuyó a Gobernación una función relevante en la atención de controversias sociales relacionadas con proyectos de infraestructura. Mencionó los trenes hacia el norte del país, Pachuca y Querétaro, donde la dependencia participa en mesas de trabajo junto con otras instituciones para resolver inconformidades y acercar acuerdos entre autoridades y comunidades.

Otro de los aspectos que resaltó fue la participación de Segob en la estrategia de atención a las causas de la inseguridad. Claudia Sheinbaum explicó que la dependencia articula acciones educativas, regularización de tierras, trámites de identidad, prevención del delito y programas dirigidos a jóvenes, con apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría del Trabajo.

Claudia Sheinbaum también extendió su reconocimiento al equipo que acompaña a Rosa Icela Rodríguez Velázquez y mencionó el trabajo de las comisiones de búsqueda y de atención a víctimas. “Es un trabajo permanente que ayuda muchísimo al país”, sostuvo al referirse a las tareas que desarrolla la Secretaría de Gobernación en distintos frentes.

Por otra parte, Claudia Sheinbaum utilizó el programa Sí al Desarme, Sí a la Paz para dimensionar el alcance de las acciones preventivas. Recordó que los operativos de seguridad permitieron incautar 35 mil armas de fuego, mientras que la estrategia de entrega voluntaria acumuló casi 14 mil, una cantidad equivalente a cerca de 40 por ciento de lo asegurado mediante despliegues oficiales.

La Presidenta Claudia Sheinbaum calificó como indispensable la labor que encabeza Rodríguez Velázquez dentro del Gobierno federal. “Es un trabajo muy importante e indispensable para el país que realiza Rosa Isela de una manera ejemplar”, afirmó.

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