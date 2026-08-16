Muere el hijo de Jean Succar Kuri en accidente automovilístico en Cancún, Quintana Roo.

Jonathan Succar Pita, hijo del pederasta y empresario de origen libanés, Jean Succar Kuri, murió el pasado 14 de agosto durante un accidente automovilístico en Cancún, Quintana Roo.

El incidente ocurrió sobre bulevar Kukulcán, a la altura del kilómetro 18.5, en la zona hotelera de Cancún. También perdió la vida otra persona identificada con las iniciales J.D.R.R.

Al respecto, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informó que abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio culposo, a fin de esclarecer las circunstancias del accidente y ubicar a presuntos responsables.

Ambas víctimas se trasladaban en una Cadillac Escalade de color negro, cuando presuntamente tuvieron un percance con otra unidad que derivó en una persecución y que terminó luego de que el conductor de la camioneta perdió el control y se estrelló contra unas palmeras.

Jerry Succar despide a su hermano Jonathan

Horas después. Jerry Succar compartió un mensaje en su cuenta de Instagram para despedirse de su hermano, a quien recordó como “su mejor amigo”.

Jerry explicó que crecieron juntos y que la diferencia de edad era de apenas 10 meses. En su publicación, destacó que la relación familiar se convirtió en una amistad cercana.

“No era solo mi hermano. En algún momento del camino, se convirtió en mi mejor amigo”, escribió.

Asimismo, recordó las conversaciones, las risas y los momentos que compartieron a lo largo de los años, además de lamentar que ya no tendrán la oportunidad de volver a platicar o reír juntos.

Jerry también dirigió parte de su mensaje a la familia de Jonathan y destacó especialmente la pérdida que representa para sus hijos, al considerar que todavía tenían muchos años por delante para compartir con su padre.

“No sé cómo será la vida sin ti. Pero sé que te llevaré conmigo el resto de mi vida”, expresó, al lamentar que esperaba llegar a la vejez junto a su hermano y compartir muchos años más.

“Te quiero, Jonathan. Ya te extraño. Y daría lo que fuera por tenerte de vuelta”, escribió. “Descansa en paz, hermano. Mi hermano. Mi mejor amigo”, agregó.

Jonathan Succar Pita era hijo de Jean Succar Kuri, empresario que murió en 2024 mientras cumplía una sentencia de 94 años por delitos relacionados con pornografía infantil y corrupción de menores.

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cehr