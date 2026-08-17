Asalto a pasajeros de ADO en Veracruz

Madrugada de terror la que vivieron pasajeros de un autobús de ADO sobre la autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque, al sur de Veracruz que gobierna Rocío Nahle. Y es que un comando armado interceptó a la unidad sobre ese tramo carretero, a la altura del panteón de la localidad de Mapachapa, municipio de Minatitlán, según reportes periodísticos. Los sujetos despojaron a las personas de dinero, teléfonos celulares y otras pertenencias. Nos hacen ver que ya se habían reportado agresiones previas e incidentes parecidos contra transportistas y automovilistas que cruzan la zona sur de Veracruz, sin que las autoridades del Gobierno de Nahle hagan algo para cumplir con su obligación de dar seguridad. De acuerdo con medios locales, viajaban 30 personas, quienes afortunadamente resultaron ilesas y sólo hubo crisis nerviosas, pero… ¿para qué esperar a que pase alguna tragedia para actuar.? Uf.