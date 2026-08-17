Ausentismo en examen de control, otro escándalo

Nos dicen que en la UNAM no esperaban tal ausentismo en la aplicación del examen de control, luego de la crisis en la que autoridades se metieron tras las fallas detectadas en la aplicación en línea de su examen de ingreso a licenciatura. Y es que ayer tocó aplicar la prueba en Tijuana, Baja California, donde apenas 30 por ciento de los estudiantes llegaron a realizar el examen. Nos cuentan que de las dos salas que la máxima casa de estudios habilitó para la evaluación en el Instituto de Investigaciones jurídicas de la Estación Noroeste de Investigación y Docencia, de plano tuvieron que cerrar una porque quedó vacía. Esto sin contar los más de dos mil aspirantes que tampoco acudieron a presentar el examen en Guanajuato y Oaxaca, donde la UNAM reportó asistencia de apenas 44.4 por ciento de jóvenes convocados. Por lo pronto, hoy toca aplicar la prueba en la CDMX, donde están convocados el grueso de los estudiantes: 53 mil 568. Al parecer el escándalo por las irregularidades y fraudes en el proceso de admisión que provocó la salida de Patricia Dávila como secretaria general de la UNAM aún está vivo. Veremos.