Defensa conmemora 205 Años de Historia, Evolución e Innovación Estratégica al Servicio de México

En el marco de la conmemoración del 205 aniversario de la creación de la Secretaría de la Defensa Nacional, el Secretario de la Defensa Nacional, General Ricardo Trevilla Trejo, acompañado por funcionarios de esa institución, así como generales en situación de retiro, agregados militares, navales, aéreos y policiales acreditados en nuestro país, y personal de tropa, encabezó una ceremonia solemne en la Plaza de la Lealtad, ubicada dentro de sus instalaciones, para conmemorar este acontecimiento fundamental en la historia del Estado mexicano.

Como parte central de los honores rendidos durante el acto ceremonial, las tropas ejecutaron una salva de fusilería para honrar la memoria histórica, la tradición castrense y el compromiso de lealtad de las fuerzas armadas a lo largo de más de dos siglos de existencia institucional.

Durante el discurso oficial, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional enfatizó de manera medular el concepto de la Defensa Nacional como la razón de ser de la dependencia, recordando el nacimiento de la institución en 1821 y sus funciones esenciales, al señalar expresamente:

“Quiero ser enfático sobre un tema de gran relevancia no solo para las fuerzas armadas, sino para todo el país y en el que esta Secretaría de Estado encuentra su razón de ser: la Defensa Nacional. Un jueves como hoy, pero del día 4 de octubre de 1821, apenas una semana después de consumada la independencia y ante la necesidad de dar rumbo y viabilidad al México naciente, se crearon la Secretaría de Negocios y Relaciones Interiores y Exteriores; la Secretaría de Hacienda; la Secretaría de Justicia y Negocios Eclesiásticos; y la Secretaría de Guerra con encargo de la de Marina. En el caso específico de la Secretaría de Guerra y Marina, en el Reglamento para el Gobierno Interior y Exterior de las Secretarías de Estado, publicado el 8 de noviembre de 1821, le fueron asignadas las siguientes funciones: Todos los asuntos pertenecientes a las armas y guerra de mar y tierra; y la provisión general de los empleos de este vasto ramo”.

Al abordar la relevancia histórica de la dependencia en los siglos XIX y XX, así como el cambio de denominación institucional en 1937, el General Secretario destacó durante su discurso:

“En el siglo XIX, esta Secretaría desempeñó un papel decisivo y preponderante en la preservación de la soberanía nacional frente a diversas intervenciones extranjeras, como: el Intento de Reconquista Española en 1829, la Primera Intervención Francesa de 1838, la Guerra contra los Estados Unidos de 1846 a 1848 y la Segunda Intervención Francesa de 1862 a 1867. Ya en el siglo XX, la Revolución Mexicana, marcó un profundo punto de transformación para las fuerzas armadas, pues de aquel trascendental movimiento social, surgieron el Ejército Constitucionalista y el Arma de Aviación Militar, antecedentes del actual Ejército y de la Fuerza Aérea Mexicana.

“En 1937, poco antes de la Segunda Guerra Mundial, la Secretaría de Guerra y Marina, cambió de denominación a Secretaría de la Defensa Nacional, en un contexto internacional marcado por el profundo anhelo de paz de diversas naciones; la modificación de conceptos de guerra por el de Defensa Nacional, representó una nueva postura institucional para enfatizar que el uso de las armas sería exclusivamente para repeler una invasión”.

Finalmente, al referirse a los procesos de modernización, reestructuración e innovación llevados a cabo a partir de 2021 y durante la presente administración, el Secretario de la Defensa Nacional detalló en su mensaje los pilares estratégicos que impulsan el desarrollo de las Fuerzas Armadas con visión hacia el futuro:

“A partir del año 2021, la Secretaría de la Defensa Nacional fue marcada por diversos cambios e innovaciones, como son: La creación del actual Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional; una restructuración orgánico-funcional, con la creación de la Comandancia del Ejército Mexicano y otros organismos fundamentales para el cumplimiento efectivo de las misiones asignadas, con una visión conjunta en el desarrollo de las operaciones; y la actualización del Plan Militar de Defensa Nacional DN-VIII, destacando los Planes Estratégicos de Desarrollo de la Fuerza del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Guardia Nacional, a corto, mediano y largo plazo, con una visión al año 2050”.

“Como un hecho significativo a partir de la presente administración, se dio una nueva etapa en esta Secretaría, destacando: La integración de la Guardia Nacional, como una fuerza armada permanente, para llevar a cabo tareas de seguridad pública y en su caso de defensa nacional; la conclusión del proyecto de las Comandancias del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional en el perímetro del Cuartel General Superior de la Secretaría de la Defensa Nacional, conformando el corazón estratégico de la seguridad y la defensa nacional de nuestro país; y la transformación de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea en Universidad de Defensa Nacional, la que comprende una revisión y actualización profunda de los planes y programas de los planteles militares, con el objetivo de preparar la formación militar en esta vital función del Estado mexicano”.

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