¿Cuál es el lema de fuerzas especiales de México y qué significa?

Las fuerzas especiales de México son unidades de élite entrenadas especialmente para cumplir con misiones de alto riesgo, y comenzaron a estar activos desde 1990, cuando los ahora conocidos como “Murciélagos” operaron como Cuerpo de Fuerzas Especiales.

Este grupo cuenta con un proceso de selección y adiestramiento exigente, con la finalidad de contar con batallones especializados para quienes serán los encargados de ejecutar misiones contra el terrorismo, de alto riesgo, o en terrenos y climas complejos.

Con el reciente estreno del programa de concurso Habilidad Física 100: México de Netflix, las fuezas especiales comenzaron a llamar más la atención debido a la participación de uno de sus integrantes, el capitán Jesús Cárcamo Barroso.

Lema de las fuerzas especiales de México

El exhorto oficial de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) es el siguiente:

La fortaleza del hombre radica en el dominio de la su mente, su grandeza se conoce por la humildad de su espíritu, la honradez de su alma y su voluntad de vencer

Este texto representa el control de las emociones, el no perder la humanidad, la rectitud y lealtad, y la determinación que deben tener los miembros de las fuerzas especiales para cumplir con su labor y poder superar toda la adversidad a la que puedan enfrentarce.

Además, otros de los lemas asociados a las fuerzas especiales son “siempre leales”, “por el honor de México” y “todo por México”, una frase repetida por Jesús Cárcamo durante el programa cuando lograba terminar alguno de los retos con éxito.

Los Murciélagos de México se especializan en operaciones nocturnas y de sigilo con equipos especializados, y tienen la finalidad de reforzar la capacidad con la que cuenta el Ejército mexicano ante distintas amenazas.

Para poder formar parte de este Cuerpo de Fuerzas Especiales se deben realizar los siguientes pasos del proceso de selección:

Pruebas físicas de alto rendimiento

Evaluaciones médicas

Evaluaciones psicológicas

Pruebas de confianza

Pruebas de resistencia mental.

Exámenes tácticos

Exámenes de combate

Esto es apenas el comienzo del procedimiento, pues los prospectos a comandos deben realizar un curso de entrenamiento con un nivel de exigencia bastante elevado en el Centro de Adiestramiento de Fuerzas Especiales ubicado en Temamatla, Estado de México.

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