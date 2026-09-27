Cae Jesús Manuel ‘N’, alias ‘Bebo’, operador financiero de la facción ‘Metros’ del Cártel del Golfo

Fuerzas federales detuvieron tras distintos cateos ejecutados al norte del país a tres personas, entre ellas a Jesús Manuel “N”, alias “Bebo”, identificado como operador financiero de la facción “Metros” del Cártel del Golfo y vinculado con tráfico ilegal de hidrocarburos.

A través de una publicación en redes sociales del Gabinete federal de seguridad, se informó que la detención fue resultado de 19 cateos ejecutados por fuerzas federales en Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas.

Resultado de ellos fueron detenidas tres personas, entre ellas el mencionado alias “Bebo”, quien, además, “cuenta con una orden de aprehensión por delincuencia organizada en la modalidad de operaciones con recursos de procedencia ilícita”.

No se especificó la identidad de los otros dos detenidos.

En la operación también fueron decomisados:

13 inmuebles

dos aeronaves

50 vehículos

107 remolques tipo cisterna

84 tractocamiones

49 camiones recolectores

11 bombas despachadoras

4 tanques

alrededor de 500 mil litros de combustible

metanfetamina, cartuchos, motocicletas y dinero en efectivo

Derivado de trabajos de inteligencia militar, elementos de las Fuerzas Especiales de @Defensamx1, @GN_MEXICO_ y @FGRMexico realizaron 19 cateos en Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas, donde detuvieron a tres personas, entre ellas Jesús Manuel “N”, alias “Bebo”, identificado como… pic.twitter.com/QFcwlDqpMu — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) September 27, 2026

En la operación participaron elementos de las Fuerzas Especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República.

El Gabinete federal de seguridad informó que, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, mantiene una “estrategia permanente para combatir el mercado ilícito de hidrocarburos, afectar las fuentes de financiamiento de las organizaciones criminales y detener a quienes se benefician de estas actividades”.

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