Mensaje de Sheinbaum en el Zócalo por segundo año de Gobierno: Estos fueron los momentos más relevantes

Claudia Sheinbaum cerró su gira 'Honestidad y resultados' en el Zócalo de la Ciudad de México.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, cierra en el Zócalo de la Ciudad de México su gira Honestidad y resultados, que inició con motivo de su Segundo Informe de Gobierno y recorrió las 32 entidades de la República con más de 600 mil asistentes. Presentará logros de segundo año de Gobierno y enfatizará el mensaje de soberanía nacional.

Este evento terminó; gracias por seguir la cobertura de La Razón de México

11:50 hrs. “Seguimos caminando juntas y juntos, no hay divorcio entre pueblo y gobierno”, termina mensaje Sheinbaum

Sheinbaum señaló que con el acto en el Zócalo llegó a su fin la gira de rendición de cuentas; llamó a “seguir caminando juntas y juntos con el orgullo de nuestra historia, con el orgullo de nuestro porvenir”.

“Recuerden siempre que no hay divorcio entre el pueblo y el gobierno”, expresó.

Finalmente, lanzó vivas a la soberanía nacional, la justicia social, la libertad y la democracia, así como a la Ciudad de México y a México.

11:45 hrs. Sheinbaum destaca acciones en CDMX: programas sociales, obras...

La presidenta destacó los programas sociales que se han entregado en la Ciudad de México:

“En 2026, habremos invertido 70 mil 258 millones de pesos para 3 millones de derechohabientes de programas de bienestar en la Ciudad de México”.

En materia de obras en la Ciudad de México, destacó la inauguración del Tren Insurgente de Santa Fe a Observatorio y del Tren Felipe Ángeles hasta el AIFA; además, señaló que se están construyendo las líneas de tren Ciudad de México-Pachuca y Ciudad de México-Querétaro.

También mencionó obras de agua para aportar a Iztapalapa y Gustavo A. Madero, así como acciones para disminuir las inundaciones en el oriente de la ciudad.

Sheinbaum destacó que se han destinado 60 mil millones de pesos en obras para los habitantes de la Ciudad de México. “Vamos a seguir trabajando”.

11:30 hrs. Gobiernos de la Transformación defienden valores que fundaron la nación: soberanía, libertad, justicia social...

Sheinbaum enfatizó que la Cuarta Transformación ha defendido los derechos sobre los que se basó la lucha de Independencia.

En materia de justicia social, señaló que se reconoció la educación como un derecho y las becas como parte de la educación pública; también se reconocieron la salud y la vivienda como derechos. “Dejaron de ser mercancías, privilegios, y se convierten en derechos”.

Sheinbaum destacó que se elevó a rango constitucional la pensión universal para adultos mayores; se aprobó la jornada laboral de 40 horas y el aumento del salario mínimo siempre por encima de la inflación.

“Los recursos públicos ya no van para privilegios de unos pocos, sino para el bienestar de la mayoría”.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum destacó la justicia social durante el evento ofrecido en el Zócalo de la CDMX por su Segundo Informe de Gobierno ı Foto: Captura de pantalla

En materia de libertad y justicia, Sheinbaum destacó que, por primera vez en la historia, los pueblos indígenas y afromexicanos son sujetos de derecho público.

También señaló que, por primera vez, la Constitución reconoce la igualdad sustantiva de las mujeres. También, que la Constitución prohíbe el nepotismo y los cargos inmediatos en elecciones populares.

“Todos los poderes son elegidos por voto popular: el Ejecutivo, el Legislativo y, por primera vez en la historia, el Judicial”.

En materia de independencia y soberanía, Sheinbaum destacó que el nuevo artículo 40 de la Constitución cuenta con un párrafo que rechaza la injerencia extranjera; además, el artículo 19 establece la pena máxima para cualquier agente extranjero que intente violar el territorio nacional.

Recoró que en los próximos días espera que el Senado apruebe una reforma para establecer que toda persona que desee ejercer un cargo solo pueda ser mexicana y no tenga doble nacionalidad.

11:20 hrs. Enfatiza que las luchas independentistas trajeron la soberanía que se defiende hoy

Sheinbaum hizo un recorrido por la Independencia de México, y recordó que los héroes de la patria lucharon por la “libertad, independencia, justicia social y la soberanía”.

Destacó que es relevante recordar hoy esta lucha por la soberanía, pues, recordó, su significado es que solo el pueblo decide su destino.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo durante evento en el Zócalo de la CDMX este domingo ı Foto: Captura de pantalla

“Ninguna potencia extranjera, ninguna élite económica o política tiene el derecho de dictar el presente y el futuro de nuestra patria, esa solo le pertenece al pueblo de México”, enfatizó.

“Las y los mexicanos no queremos injerencias, ni intervencionismo ni violación a nuestra territorialidad”

11:15. hrs. “Los pueblos que no tienen memoria tampoco tienen brújula”: Sheinbaum

Sheinbaum recuerda que un día como hoy, 27 de septiembre, pero de 1821, fue la consumación de la Independencia de México, pero lamentó que la fecha no se recuerde tanto como el inicio de la Independencia, el 16 de septiembre.

Al respecto, la presidenta dijo que “los pueblos que no tienen memoria tampoco tienen brújula”.

11:10 hrs. Sheinbaum inicia mensaje: “Nos formamos en la plaza pública y siempre rendimos cuentas en la plaza pública”

Claudia Sheinbaum inicia su intervención con un agradecimiento a la jefa de Gobierno y a su gabinete.

Recordó que se cumplen dos años del primer gobierno encabezado por una mujer.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, durante evento en el Zócalo por su Segundo Informe de Gobierno ı Foto: Captura de pantalla

“En 12 días hemos recorrido 31 estados y hoy cerramos ante el glorioso pueblo de la Ciudad de México. Han participado en estas asambleas cerca de 850 mil personas”, dijo la presidenta.

“Somos un gobierno cercano al pueblo. Surgimos de un movimiento social. Surgimos de la lucha por la justicia y la democracia. Nos formamos en la plaza pública y siempre rendimos cuentas en la plaza pública”, expresó

11:05 hrs. Brugada enfatizó mensaje de soberanía de la presidenta y llamó a la unidad para con ella

Brugada enfatizó mensaje de soberanía nacional defendido por la presidenta Claudia Sheinbaum, y asegura que nuestro país “no agacha la cabeza”.

“¡México tiene mucha presidenta!”, exclamó la Jefa de Gobierno.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada durante el evento de cierre de gira de la presidenta Sheinbaum por su Segundo Informe de Gobierno ı Foto: Captura de pantalla

Agradeció a Claudia Sheinbaum por haber transformado la Ciudad de México, primero como Jefa de Gobierno, ahora como presidenta.

Hizo un llamado a construir tres unidades en torno a la presidenta: la unidad popular, la unidad del movimiento de la transformación y la unidad nacional.

11:00 hrs. Inicia evento con bienvenida de Clara Brugada, jefa de Gobierno

“Está Ciudad quiere mucho a su presidenta, y la presidenta quiere mucho a a esta Ciudad”, recibió la jefa de Gobierno, Clara Brugada a la presidenta Claudia Sheinbaum en el Zócalo.

“No está sola, presidenta”, destacó.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada durante el evento de cierre de gira de la presidenta Sheinbaum por su Segundo Informe de Gobierno ı Foto: Captura de pantalla

Aseguró que la historia de México está llena de mujeres extraordinarias y que “lo extraordinario” de nuestro tiempo es que sea una, la presidenta Claudia Sheinbaum, quien encabece la transformación.

10:50 hrs. Zócalo lleno antes de inicio de evento de la presidenta

A minutos de que inicie el evento en el que la presidenta Claudia Sheinbaum dé su mensaje, la plancha del Zócalo se encuentra llena a su máxima capacidad.

Zócalo lleno antes del inicio de mensaje de la presidenta. ı Foto: Captura de video

10:00 hrs. Continúa avance de contingentes hacia el Zócalo

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que, hasta las 10:00 horas, a una hora de iniciar el evento, continuaba el avance e ingreso de contingentes hacia el Zócalo.

10:06 #PrecauciónVial | Continúa presencia y desplazamiento de diversos grupos en calles inmediatas al Zócalo de la Ciudad de México, por evento. #AlternativaVial Av. Paseo de la Reforma, Eje 1 Norte, Fray Servando, José María Izazaga, Eje 1 y 2 Oriente. pic.twitter.com/BiVPXTDiIg — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) September 27, 2026

07:30 hrs. Cierra estación Zócalo/Tenochtitlán de L2 del Metro CDMX

El Metro de la Ciudad de México informó que se encuentra cerrada la estación Zócalo/Tenochtitlán de la Línea 2.

Para llegar a la Plaza de la Constitución se sugieren estas alternativas:

Pino Suárez (L2)

Allende (L2)

San Juan de Letrán (L8)

Bellas Artes (L2 y L8)

#AvisoMetro: La estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2 continúa cerrada. Para dirigirte a la zona Centro, puedes usar como alternativas: Pino Suárez y Allende (Línea 2), San Juan de Letrán (Línea 8) y Bellas Artes (Línea 2 y Línea 8). Toma previsiones. — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 27, 2026

Sheinbaum cierra gira ‘Honestidad y Resultados’ desde el Zócalo de la Ciudad de México

La presidenta Claudia Sheinbaum cierra este domingo su gira Honestidad y resultados que inició con motivo de la presentación de su Segundo Informe de Gobierno y recorrió las 32 entidades de la República, con lo que reunió a más de 600 mil asistentes.

El cierre de la gira se lleva a cabo este domingo en la Plaza de la Constitución, conocida como el Zócalo, la plaza pública más grande de la Ciudad de México y una de las más importantes del país.

Claudia Sheinbaum, en un evento desde el Zócalo capitalino, en la Ciudad de México. ı Foto: Cuartoscuro

Al evento, convocado como una “asamblea informativa”, están invitados simpatizantes y la ciudadanía en general, quienes escucharán un repaso por los principales avances obtenidos por el Gobierno federal durante el segundo año de Gobierno, que se cumple el primer día de octubre.

Durante los mensajes de su gira por los 32 estados de la República, Sheinbaum Pardo ha enfatizado que se ha atendido a diversas capas de la población mediante programas sociales, los cuales, ha asegurado, han permitido atender las necesidades de adultos mayores, estudiantes y mujeres.

Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su visita a Hermosillo, Sonora, parte de su gira 'Honestidad y resultados'. ı Foto: Cortesía

También, en cada una de sus visitas estatales, ha remarcado la construcción de puentes y caminos que han contribuido a mejorar la movilidad en las diferentes comunidades.

Sin embargo, uno de los puntos que más ha enfatizado la presidenta ha sido la defensa de la soberanía nacional .

En este sentido, ha asegurado que “ninguna potencia ni interés extranjero” gobierna ni gobernará a nuestro país, y que la colaboración con los países vecinos será siempre bajo los principios de respeto mutuo a las soberanías.

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