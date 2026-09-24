Sheinbaum promete más obras de infraestructura y apoyos en Puebla

El mensaje político y la asamblea informativa ante 35 mil asistentes se realizaron con la presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Puebla sumará 69 mil nuevas viviendas y la ampliación de sus principales ejes carreteros tras los compromisos asumidos por el Gobierno Federal. El plan de infraestructura incluye la modernización de los tramos Amozoc-Veracruz, Tulancingo-Nuevo Necaxa y Puebla-Acatzingo, destinados a mejorar la conectividad vial con el centro y sur del país.

Asimismo, miles de familias en la entidad recibirán apoyo directo mediante la reestructuración o liquidación de deudas hipotecarias impagables para 142 mil beneficiarios de Infonavit y Fovissste, lo que agilizará la entrega formal de sus escrituras.

En el ámbito laboral, el Ejecutivo federal destacó que el salario mínimo mensual se ubicó en 9 mil 500 pesos en este 2026. A la par, se consolidaron reformas para afiliar trabajadores de plataformas digitales a la seguridad social y avanzar en la jornada laboral de 40 horas semanales.

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En materia ambiental e industrial, las autoridades confirmaron el saneamiento del río Atoyac con 20 plantas de tratamiento, además del ingreso del estado a la industria de electromovilidad mediante la fabricación de baterías para el vehículo eléctrico Olinia.

Las metas de construcción y regularización de créditos de vivienda contarán con el respaldo operativo e institucional de Infonavit y Fovissste, informó Claudia Sheinbaum. ı Foto: Especial.

Para el sector agropecuario, el proyecto contempla la edificación de una fábrica de Café Bienestar y una planta procesadora de harina de maíz nativo. A la par, 880 comunidades de pueblos originarios administrarán directamente recursos públicos para sus obras locales.

La infraestructura de salud se reforzará con las torres de cardiología y oncología del Hospital de la Niñez Poblana, la sustitución del Hospital Carmen Serdán del IMSS y la creación de 812 consultorios del esquema IMSS-Bienestar en la demarcación.

“Solo el pueblo de México puede definir su destino, ninguna potencia extranjera ni élite alguna puede definir el futuro de la patria”, aseveró la presidenta Claudia Sheinbaum durante la asamblea informativa realizada ante 35 mil personas en el Centro Expositor de Los Fuertes.

El gobernador Alejandro Armenta Mier reafirmó que la entidad impulsa diez proyectos estratégicos en coordinación con la Federación, que incluyen planes de pavimentación, el desarrollo del Astroparque del Gran Telescopio Milimétrico y la modernización del Circuito Carretero de la Mixteca.

Este acto en la capital poblana representó la visita número 16 de la mandataria al estado. Actualmente, la entrega de programas sociales alcanza a dos millones 165 mil personas en los 217 municipios poblanos.

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JVR