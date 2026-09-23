Puebla fortifica turismo con infraestructura y seguridad

El plan de ampliación para duplicar la capacidad de atención a pasajeros se ejecutará en el Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán.

| Redacción |

Puebla avanza en la consolidación de su vocación turística mediante una estrategia integral que articula seguridad, infraestructura, promoción y cultura, destacó el gobernador de la entidad, Alejandro Armenta Mier, quien señaló que el estado registra mayor afluencia de visitantes y derrama económica, como resultado del trabajo coordinado con el Gobierno de México y la visión impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En la Ciudad de México, ante medios de comunicación, el ejecutivo estatal subrayó que Puebla se posiciona como un punto de referencia para la conectividad nacional e internacional y anunció una inversión superior a mil millones de pesos para modernizar y ampliar el Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán, en coordinación con el Gobierno federal y el Grupo Mundo Maya.

El proyecto permitirá incrementar su capacidad de atención de 1.4 a 2.8 millones de pasajeros anuales, con una terminal de 14 mil 623 metros cuadrados, seis puertas de embarque, 720 cajones de estacionamiento y nuevas áreas para pasajeros nacionales e internacionales.

Añadió que la rehabilitación de vialidades, el mejoramiento de accesos y el embellecimiento urbano forman parte de una estrategia que busca generar mejores condiciones para quienes viven en Puebla y para quienes la visitan. En este marco, destacó la rehabilitación de 74 vialidades en la capital y de más de 28 mil calles en todo el estado.

Como parte de esta visión integral, Puebla prepara nuevos proyectos para diversificar su oferta turística, entre ellos la ruta de Los Volcanes, la rehabilitación de siete haciendas poblanas y acciones para recuperar y aprovechar lagunas y lagos, con Valsequillo como uno de los puntos contemplados.

El gobierno estatal estima una derrama económica superior a mil 380 millones de pesos y una ocupación hotelera de 90 por ciento y su zona metropolitana.

Puebla refrenda su compromiso de consolidarse como destino turístico competitivo, seguro y con identidad, para que los beneficios de esta actividad lleguen a las familias, comunidades, prestadores de servicios y sectores productivos de la entidad.

Puebla invierte mil mdp para modernizar el Aeropuerto Hermanos Serdán

Los viajeros que utilicen el Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán contarán con mayor capacidad de atención y nuevas opciones de vuelo directo hacia Estados Unidos y destinos nacionales, tras el anuncio de obras de ampliación y modernización en la terminal aérea.

La obra contempla una inversión superior a mil millones de pesos para duplicar la capacidad del recinto, al pasar de 1.4 a 2.8 millones de pasajeros anuales. La infraestructura renovada incluirá una terminal de 14 mil metros cuadrados, seis puertas de embarque y 720 espacios de estacionamiento.

A la par de los trabajos de construcción, la oferta de destinos aéreos creció de ocho a 17 rutas. Entre las nuevas conexiones destaca el vuelo directo a Chicago a partir de octubre, seguido de rutas hacia Acapulco y Puerto Escondido en diciembre, además de vuelos a Houston, Los Ángeles y Newark.

El gobernador Alejandro Armenta Mier señaló que el fortalecimiento de la infraestructura aérea va acompañado de vigilancia y obras viales en la entidad, donde se rehabilitaron 74 avenidas en la capital y más de 28 mil calles a nivel estatal para facilitar la movilidad urbana.

En el ámbito local, la secretaria de Desarrollo Turístico, Carla López-Malo Villalón, informó que destinarán 50 millones de pesos al turismo comunitario. Estos recursos respaldarán a cocineras tradicionales, artesanos y pequeños comerciantes en proyectos emblemáticos como la Ruta de los Volcanes y la recuperación de Valsequillo.

Las nuevas frecuencias directas e internacionales conectarán a la entidad con destinos clave de Estados Unidos como Chicago, Houston, Los Ángeles y Newark. ı Foto: Especial.

Asimismo, la oferta gastronómica poblana muestra avances relevantes, con 14 restaurantes incluidos en la Guía Michelin, los cuales registran un incremento del 23 por ciento en reservaciones y del 37 por ciento en comensales provenientes de otros estados y del extranjero.

Este impulso culminará con la celebración del Tianguis Turístico 2027, programado del 9 al 12 de marzo. La reunión prevé la asistencia de más de 8 mil profesionales del sector procedentes de 45 países y dejará una derrama estimada de mil 380 millones de pesos.

Con estas acciones, la entidad busca afianzar su infraestructura de transporte y conectividad para asegurar que los ingresos derivados de la actividad turística impacten de forma directa en la economía de las comunidades y familias poblanas.

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JVR