Dan a Tlaxcala distinción de Ciudad del Deporte 2027 

Tlaxcala obtuvo la designación internacional como Ciudad Americana del Deporte 2027, un título concedido por la Asociación de Capitales y Ciudades del Deporte (ACES). La distinción avala las políticas públicas locales enfocadas en impulsar la actividad física y mejorar la calidad de vida de los habitantes de la entidad.

El comité evaluador de la organización respaldó las acciones desarrolladas en la administración de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, orientadas a vincular la práctica deportiva con la salud pública, la inclusión social y el fortalecimiento del entorno comunitario mediante la infraestructura disponible en el territorio estatal.

La notificación formal llegó al Ejecutivo local mediante un escrito oficial firmado por Gian Francesco Lupattelli, presidente del organismo internacional ACES Europe, remitido desde la sede de la institución ubicada en la ciudad de Bruselas, Bélgica.

El Tip: La distinción que ACES entregará a Tlaxcala se materializará en el Parlamento Europeo en diciembre.

En la misiva, la entidad evaluadora calificó la política deportiva de Tlaxcala como un modelo sobresaliente, sustentado en la existencia de instalaciones públicas adecuadas, programas de entrenamiento estructurados y una oferta constante de actividades dirigidas a diversos grupos de la población.

Sobre este avance, el titular del Instituto del Deporte de Tlaxcala (IDET), Daniel Moncayo Cervantes, externó que la obtención del título constituye un estímulo directo para atletas, entrenadores e integrantes de la sociedad civil que cotidianamente utilizan la activación física para cumplir metas de desarrollo personal.

“La designación premia la labor del equipo de trabajo y representa un firme compromiso para mantener las acciones en favor de la salud. Buscaremos generar mayores oportunidades de participación para que la ciudadanía integre la actividad física a su rutina cotidiana”, aseveró el funcionario estatal.

Como consecuencia inmediata de esta resolución, el estado se sumará a la comunidad internacional de ACES, plataforma que facilitará el intercambio de experiencias organizativas, planes de entrenamiento e inversión con otras ciudades del continente y del mundo.

La ceremonia formal de entrega del nombramiento se llevará a cabo durante la gala de premios prevista para el mes de diciembre de 2026, la cual tendrá como sede el Parlamento Europeo en la capital belga.

Con este nombramiento, la entidad busca proyectar globalmente sus esfuerzos en materia de cultura física, sentando un antecedente de gestión en beneficio de las familias de la región de cara a los compromisos trazados para el ciclo 2027.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR