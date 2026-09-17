Sheinbaum anuncia la construcción de 17 mil viviendas y 118 consultorios en Tlaxcala

Las metas de construcción de vivienda social y de infraestructura de salud fueron detalladas en el municipio de Amaxac de Guerrero.

La población de Tlaxcala contará con 17 mil 330 nuevas viviendas sociales y 118 consultorios de atención primaria equipados con farmacia propia. El gobierno federal confirmó estos proyectos para fortalecer los servicios públicos en la entidad.

Durante la presentación del informe de acciones en Amaxac de Guerrero, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo detalló una reestructuración para 30 mil créditos de vivienda del Infonavit, orientada a aliviar las deudas de las familias locales.

En materia de infraestructura vial, las autoridades informaron que el Distribuidor Vial de Santa Ana Chiautempan registra un 74 por ciento de avance, con una inversión pública de 663 millones de pesos destinada a agilizar el tránsito en la región.

Asimismo, este año concluirá la rehabilitación de 22 kilómetros del río Atoyac como parte de las obras de saneamiento ambiental en los límites hídricos del estado, proyecto coordinado entre las autoridades federales y la administración estatal.

“No será un año para administrar el cierre. Será un año para concluir, consolidar y cumplir al pueblo de Tlaxcala”, afirmó la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros sobre el paquete de obras en ejecución.

En el ámbito educativo, se anunció la creación de dos Bachilleratos Nacionales “Margarita Maza”, la expansión de cuatro planteles existentes, una sede de la Universidad Nacional Rosario Castellanos y un nuevo campus del Instituto Politécnico Nacional en Contla.

Las obras viales estratégicas registraron avances de inversión en el Distribuidor Vial de Santa Ana Chiautempan. ı Foto: Especial.

Respecto a los apoyos sociales, la cobertura en la entidad alcanza a 460 mil 807 personas. Entre los padrones destacan 133 mil adultos mayores, 52 mil becarios de nivel medio superior y 34 mil beneficiarias del programa de pensiones para mujeres.

Para la atención prioritaria de género, la entidad mantiene operativos 30 Centros LIBRE, diseñados para ofrecer asesoría, prevenir la violencia e impulsar la autonomía económica de las mujeres en diversos municipios tlaxcaltecas.

Estas acciones forman parte de la gira de rendición de cuentas del Gobierno de México. Al acto acudieron integrantes del gabinete federal de salud, bienestar y cultura para supervisar la ejecución del plan integral de desarrollo.

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JVR