‘México no se doblega, no se arrodilla y nunca se vende’: Sheinbaum en mensaje por Desfile Militar

La Presidenta Claudia Sheinbaum colocó la soberanía nacional en el centro de su mensaje por el Desfile Cívico Militar del 216 aniversario de la Independencia, al afirmar que México “no será nunca colonia ni protectorado de nadie”. Ante integrantes de las Fuerzas Armadas, representantes de los poderes y miembros del gabinete, la mandataria aseguró que el país “no se doblega, no se arrodilla y nunca se vende”.

Desde esa defensa de la autonomía nacional, Claudia Sheinbaum reivindicó al pueblo como parte esencial de la construcción del país. “Aunque algunos quisieran lo contrario, México no se explica sin su gente noble, valiente y trabajadora”, sostuvo. También agregó que el país no puede entenderse sin “su lucha constante por la soberanía y la independencia”.

Claudia Sheinbaum sostuvo que corresponde a cada generación de mexicanas y mexicanos “defender la patria, cuidar la soberanía y hacer realidad la justicia social”. La Presidenta vinculó esas responsabilidades con las vidas entregadas durante las distintas luchas nacionales y con la capacidad de la sociedad para decidir su propio destino.

Por encima de la conmemoración histórica, Claudia Sheinbaum presentó la independencia como un principio vigente. “La libertad se conquista, la soberanía se defiende y la patria justa y digna se construye todos los días”, señaló antes de definir al 16 de septiembre como la “memoria viva de México”.

“México nació de la rebeldía de un pueblo que se negó a aceptar la injusticia como destino”, expuso en otro tramo de su mensaje. Sheinbaum situó el origen de la Independencia en una causa popular y destacó la resistencia indígena que durante tres siglos de colonia preservó lengua, cultura, formas de vida y organización.

Claudia Sheinbaum afirmó que todavía existen intentos por restar valor a Miguel Hidalgo y Costilla. “En el fondo, lo que no le perdonan es que convocó a la Independencia a través de una verdadera rebelión popular”, sostuvo. Después reivindicó aquella movilización como una lucha por la libertad, la justicia y la soberanía encabezada por sectores humildes.

Claudia Sheinbaum recordó que el levantamiento comenzó con alrededor de 12 hombres y amplió sus filas conforme avanzó desde Dolores. El contingente pasó de decenas a cientos y después a miles, hasta tomar puntos como Guanajuato y Valladolid.

Ese crecimiento también dio paso a una agenda política. Durante los meses posteriores al inicio de la rebelión, Hidalgo abolió gabelas, estancos, diezmos y la esclavitud, decisiones que la Presidenta vinculó con principios de dignidad, libertad y justicia que se trasladaron hasta hoy.

Tras la captura del insurgente, Claudia Sheinbaum recuperó una de las frases atribuidas a su defensa. “Abrid los ojos, americanos; no os dejéis engañar por nuestros enemigos. Son políticos que veneran al dinero; sus amenazas buscan únicamente la opresión”. La mandataria recordó que sus acusadores lo calificaron de demagogo, desnaturalizado y frenético antes de su fusilamiento.

Morelos tomó después el lugar de Hidalgo en la continuidad política y militar del movimiento. “Las armas pueden ganar batallas, pero solo las ideas son capaces de fundar naciones”, afirmó la Presidenta al referirse al Congreso del Anáhuac y a los Sentimientos de la Nación.

De ese proyecto destacó un principio que atravesó buena parte de su mensaje. “La soberanía emana del pueblo”, recordó al abordar el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana. También mencionó la abolición de las castas y la esclavitud, además del propósito de moderar la opulencia y la indigencia para ampliar el acceso al pan y la justicia..

“Es el orgullo de quienes toman en sus manos su destino”, expresó al reivindicar la participación social en los distintos procesos nacionales. La Presidenta planteó que esa capacidad de decisión une las luchas independentistas con la obligación actual de preservar la autonomía del país.

Claudia Sheinbaum trasladó esa mirada histórica al escenario político actual. “Tal como ocurre en el presente, dos proyectos de nación se disputaban”, expresó al referirse al siglo XIX. La Presidenta contrapuso una corriente conservadora, centralista y monárquica frente a otra de ideas liberales, republicanas y de justicia social.

“¡Que viva la Independencia! ¡Que viva la soberanía! ¡Que por siempre viva México!”, exclamó Sheinbaum al concluir su mensaje ante las Fuerzas Armadas y los asistentes a la ceremonia. Minutos después la mandataria dio paso al Desfile Cívico Militar por e aniversario de la Independencia.

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