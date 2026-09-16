General Enrique Martínez López encabeza columna del Desfile Militar

Por orden de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el subsecretario de la Secretaría de la Defensa Nacional, general de división de Estado Mayor Enrique Martínez López, fue designado comandante de la columna del Desfile Cívico Militar que se realiza este miércoles 16 de septiembre.

A bordo de un vehículo blindado Cimarrón, Enrique Martínez López solicitó a Claudia Sheinbaum Pardo autorización para iniciar la tradicional parada militar por el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México.

Enrique Martínez López, nacido el 10 de septiembre de 1963 en la Ciudad de México, es uno de los generales de mayor jerarquía en la estructura de Defensa, de la vieja escuela.

El General, con 63 años, ingresó al Heroico Colegio Militar el 1 de septiembre de 1978 y a lo largo de su carrera ha ocupado mandos en zonas prioritarias para la seguridad.

Enrique Martínez López fue comandante de la Segunda Zona Militar, con sede en Tijuana, Baja California; de la 43 Zona Militar, en Apatzingán, Michoacán; de la 35 Zona Militar, en Chilpancingo, Guerrero, y de la Novena Región Militar, también en Guerrero.

Comandó el 78 Batallón de Infantería, en el Campo Militar 1-A; el 56 Batallón de Infantería, en Guerrero, y la Primera Brigada de Policía Militar.

Su hoja de servicios también incluye una responsabilidad particularmente vinculada con operaciones especiales: fue Jefe de la Sección Octava, Contra Terrorismo, del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional.

Enrique Martínez López cursó la Licenciatura en Administración Militar y el Curso de Mando y Estado Mayor General en la Escuela Superior de Guerra, además de la Maestría en Administración Militar para la Seguridad y Defensa Nacionales en el Colegio de Defensa Nacional.

Su formación incluyó además el Curso Básico de Inteligencia y un Curso Internacional en Derecho de los Conflictos Armados en el Instituto Internacional de Derecho Humanitario, en San Remo, Italia.

En el ámbito diplomático fue agregado Militar y Aéreo Adjunto de México ante Alemania y Polonia, con sede en Berlín, y dentro de Defensa también se desempeñó como Director General de Materiales de Guerra.

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