Desfile Militar del 16 de septiembre EN VIVO; sigue los momentos más importantes

Este miércoles 16 de septiembre del 2026 se realiza en el Centro del país el Desfile Cívico Militar 2026, en presencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El Desfile Cívico Militar 2026 es un ejercicio que realiza el Gobierno de México, acompañado de las Fuerzas Armadas, con motivo de las fiestas patrias. En carros alegóricos, se muestran los diferentes cuerpos de seguridad de los que está compuesto el Ejército mexicano: desde los equipos de emergencia y salud hasta los binomios caninos.

El recorrido comienza a las 10:00 horas desde el Zócalo capitalino y contará con la participación de más de 15 mil integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, Fuerza Aérea, Marina y Guardia Nacional.

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El contingente de las fuerzas armadas y la Guardia Nacional iniciará su despliegue en el corazón de la capital para recorrer más de ocho kilómetros, conectando el Centro Histórico con el poniente de la Ciudad de México.

El trayecto oficial contempla las siguientes vialidades principales:

Punto de partida: Plancha del Zócalo de la Ciudad de México.

Zona Centro: salida por la calle 5 de Mayo para cruzar Eje Central Lázaro Cárdenas.

Corredor central: Paso por avenida Juárez e incorporación a Paseo de la Reforma.

Punto final: Campo Marte, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

A lo largo de todo este corredor se aplicarán cierres viales totales desde las primeras horas de la mañana, por lo que el paso vehicular estará completamente restringido hasta la conclusión del evento.

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Con motivo del 216 Aniversario del Grito de Independencia, los invitamos a seguir la conmemoración encabezada por la presidenta @Claudiashein, y el Desfile Cívico Militar.



El martes 15 y miércoles 16 de septiembre no habrá #MañaneraDelPueblo. pic.twitter.com/wEBvJD8BqZ — Gobierno de México (@GobiernoMX) September 15, 2026

10:07 Hrs. Inicia Desfile Militar en conmemoración del inicio de la Independencia de México

Imagen del Zócalo capitalino. ı Foto: Captura de pantalla.

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FGR