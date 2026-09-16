Exigencia de justicia y seguridad

Y fue en Morelos donde ayer se llevó a cabo una movilización para exigir el esclarecimiento del asesinato de la estudiante española Claudia Tacoronte. La joven, es sabido, fue atacada con un arma blanca, se ha dicho que aparentemente para asaltarla, tras participar en la Fiesta Nacional de la Planta Medicinal en Cuautla. Fueron estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos los que marcharon en demanda de justicia contra su compañera, quien estudiaba en esa escuela como parte de un intercambio con la Universidad de Granada. En la Plaza de Armas de Cuernavaca los manifestantes hicieron un pase de lista de las alumnas a las que se les ha arrebatado la vida. La situación. El caso de Claudia ha tenido impactos académicos y diplomáticos importantes y tiene bajo presión a la Fiscalía de Morelos para encontrar al responsable del crimen y que se haga justicia. La entidad a cargo de Margarita González Saravia sigue teniendo como un desafío importante en su entidad el tema de la seguridad, porque el costo no es solo para su gobierno sino para la 4T, que antes gobernó la entidad de la mano de Cuauhtémoc Blanco.

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