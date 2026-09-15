Destape tricolor

Relevante, nos comentan, el destape que el lunes pasado hizo el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno rumbo a la contienda por Guerrero. Y es que resulta que, con las elecciones de 2027 prácticamente anunciadas y los de Morena estrenando virtual candidata, el líder tricolor no se quiso quedar atrás y puso en el ruedo al senador Manuel Añorve como su “carta fuerte”. Incluso, para que no quedara duda del respaldo que le piensa dar, lo presentó ya como “carta principal” del priismo para buscar esa gubernatura que alguna vez tuvieron los priistas. Pero eso no fue todo. Dicen que Alito dio un paso más y afirmó que el legislador al que destapó no sería simplemente un candidato extraordinario, sino “el mejor gobernador que ha tenido Guerrero”. Con lo anterior, el PRI ha puesto sobre la mesa una carta principal que los otros partidos, hablamos de los de oposición, sin duda tendrán que valorar. Añorve, nos recuerdan, tiene una larga trayectoria política en la entidad: ha sido senador, diputado federal y local, presidente del municipio clave de Acapulco, entre otros cargos. Por lo pronto, pendientes.

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