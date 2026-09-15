Coscorrón a Narro Céspedes

Y hablando de tensiones adentro de Morena, nos piden no perder de vista el llamado de atención que tuvo que hacer la presidenta de Morena, Ariadna Montiel, al legislador José Narro Céspedes, durante el anuncio de quién coordinará la defensa de la transformación y la soberanía en Zacatecas. Y es que resulta que luego de que el nombramiento recayera en la senadora con licencia Verónica Díaz —a la que vinculan con la familia Monreal—, entre las porras que acompañaron a algunos de los contendientes salieron expresiones de rechazo que se mantuvieron cuando se desahogaba el protocolo morenista. Así, cuando Montiel estaba detrás del atril se escuchó el grito de “¡fraude!”, que le impidió empezar. “Le pedimos, compañero José Narro, si nos apoya pidiéndoles a sus compañeros que guardemos la institucionalidad en este espacio”, le tuvo que decir. Al aludido no le quedó otra que acatar el llamado. Lo cierto es que Narro, por lo pronto, ganó que se haga una revisión de la encuesta por detalles técnicos. ¿Será que algo a lo anunciado ayer cambie? Pendientes.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Destape tricolor