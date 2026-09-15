¿A qué hora es el Desfile por el 16 de septiembre?

Foto: La Razón (Captura de video y stock de Canva +)

A esta hora comienza el Desfile Cívico Militar del 16 de septiembre.

Los días 15 y 16 de septiembre son de fiesta y celebración. La noche del primero, las calles se pintan de verde, blanco y rojo y se llenan de música y vida. Pero la mañana siguiente, el 16, corresponde a las celebraciones oficiales por la Independencia de México, entre ellos el Desfile Cívico Militar.

El Desfile Cívico Militar es un ejercicio que realiza el Gobierno de México, acompañado de las Fuerzas Armadas, con motivo de las fiestas patrias. En carros alegóricos, se muestran los diferentes cuerpos de seguridad de los que está compuesto el Ejército mexicano: desde los equipos de emergencia y salud hasta los binomios caninos.

Las fuerzas Armadas y civiles desfilaron por Bulevar 5 de Mayo, en Puebla, ayer ı Foto: Especial

Aunque es un evento formal e institucional, el desfile reúne a decenas de familias en el Centro Histórico, quienes observan asombrados el avance de los vehículos, los soldados y los aviones. Te contamos a qué hora es y dónde verlo.

Hora del Desfile Cívico Militar del 16 de septiembre

El Desfile Cívico Militar el 16 de septiembre, aniversario del inicio de la Independencia de México, se realiza la mañana siguiente de las conmemoraciones del Grito de Independencia.

Específicamente, de acuerdo con lo informado por el Gobierno de México, el Desfile Cívico Militar por el aniversario del inicio de la Independencia de México, el 16 de septiembre, comenzará a las 10:00 horas .

Con motivo del 216 Aniversario del Grito de Independencia, los invitamos a seguir la conmemoración encabezada por la presidenta @Claudiashein, y el Desfile Cívico Militar.



El martes 15 y miércoles 16 de septiembre no habrá #MañaneraDelPueblo. pic.twitter.com/wEBvJD8BqZ — Gobierno de México (@GobiernoMX) September 15, 2026

Recordar que ese día no habrá Conferencia del Pueblo, pues la presidenta Claudia Sheinbaum participa en el evento.

¿Dónde ver EN VIVO el Desfile Cívico Militar del 16 de septiembre?

Asistir al Desfile Cívico Militar en el Centro Histórico de la Ciudad de México es tradición para algunas familias. No obstante, ahora también es posible seguirlo vía remota.

Si quieres seguir el evento EN VIVO, puedes seguir transmisión oficial del Desfile Cívico Militar que se llevará a cabo en los canales oficiales del Gobierno de México, entre ellos los perfiles oficiales en Facebook, X y YouTube, los de la presidenta Claudia Sheinbaum y los del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales (Cepropie).

¿El 16 de septiembre es feriado?

Como ya respondimos en ESTA NOTA, el 16 de septiembre es un día feriado oficial, lo que significa que es un día de descanso obligatorio.

Si trabajas ese día, te corresponde “pago triple”, es decir, el pago de tu día laborado más dos veces el mismo valor.

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