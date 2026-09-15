Sheinbaum suspende ‘Mañanera’ el 15 y 16 de septiembre por Fiestas Patrias

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, durante una de las Conferencias del Pueblo.

El Gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, suspendió la Conferencia del Pueblo, conocida como “Mañanera”, de los días martes 15 y miércoles 16 de septiembre, días en que se conmemoran respectivamente, el Grito de Independencia y el Aniversario de la Independencia de México.

Desde el lunes, en la Conferencia, la presidenta adelantó que no se realizaría el evento matutino. Este martes fue confirmado en los canales oficiales del Gobierno de México.

“Con motivo del 216 Aniversario del Grito de Independencia, los invitamos a seguir la conmemoración encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, y el Desfile Cívico Militar. El martes 15 y miércoles 16 de septiembre no habrá #MañaneraDelPueblo”, se lee en una breve publicación en las redes sociales gubernamentales.

Con motivo del 216 Aniversario del Grito de Independencia, los invitamos a seguir la conmemoración encabezada por la presidenta @Claudiashein, y el Desfile Cívico Militar.



El martes 15 y miércoles 16 de septiembre no habrá #MañaneraDelPueblo. pic.twitter.com/wEBvJD8BqZ — Gobierno de México (@GobiernoMX) September 15, 2026

En su lugar, se extendió la invitación a acudir o transmitir los eventos cívicos que se realizarán estos días con motivo de las Fiestas Patrias:

Grito de Independencia : Martes 15 de septiembre a las 20:00 horas

Desfile Cívico Militar por el Aniversario de la Independencia: Miércoles 16 de septiembre, 10:00 horas

Ambos eventos serán transmitidos en vivo por los canales oficiales del Gobierno de México, entre ellos los perfiles oficiales en Facebook, X y YouTube, los de la presidenta Claudia Sheinbaum y los del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales (Cepropie).

Claudia Sheinbaum da hoy su segundo Grito de Independencia

Este martes 15 de septiembre se conmemora el Grito de Independencia, una noche antes que el Aniversario de la Independencia de México.

Esta noche también marca el segundo acto cívico de este tipo encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien asumió el cargo en octubre de 2024.

En 2025, la primera ocasión que encabezó el Grito de Independencia desde Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo hizo hincapié en las heroínas de la Patria y en aquellas que llamó las “heroínas anónimas”.

Para este año, adelantó la mandataria federal, se incluirán a “nuevos héroes y heroínas que normalmente no se nombran en estos Gritos” .

El programa festivo para la noche del 15 de septiembre iniciará a las 20:00 horas en la Plaza de la Constitución. El mismo incluirá la participación de artistas, entre ellos algunos de los ganadores de la competencia México Canta, seguido del Grito de Independencia, para concluir con la presentación del grupo Intocable.

Con información de Claudia Arellano.

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