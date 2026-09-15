Hoy, segundo grito de Claudia en fiesta multitudinaria

La Presidenta Claudia Sheinbaum encabezará este 15 de septiembre su segundo Grito de Independencia desde el balcón central de Palacio Nacional, en un acto solemne que volverá a colocar en el centro de la celebración los símbolos patrios, la soberanía, la identidad del pueblo mexicano y el papel de las mujeres en la historia de México.

La mandataria federal volverá a salir en una ceremonia programada para las 23:00 horas, como parte de las actividades conmemorativas por el inicio de la lucha independentista de 1810. En esta ocasión, la Presidenta adelantó que habrá nuevas arengas.

“Voy a mencionar a nuevos héroes y heroínas que normalmente no se nombran en estos Gritos”, declaró el pasado 11 de septiembre.

El Dato: Mañana continuarán los festejos con el Desfile Militar. La agenda presidencial estará concentrada en la ceremonia cívica y el desfile, previsto para las 10:00 horas.

La noche del 15 contempla un programa festivo que iniciará a las 20:00 horas con la participación de varios exponentes de la música mexicana en la Plaza de la Constitución. Las autoridades convocaron a la población a concentrarse a partir de las 19:00 horas.

El menú artístico incluirá la participación de los tres ganadores de la competencia México Canta: Tiffany Galvis, Lisandra Espinoza y Brian Soto, quienes fueron anunciados como vencedores el domingo pasado.

También se presentará José Alfredo Jiménez Medel, nieto del compositor José Alfredo Jiménez, como parte de las actividades por el centenario del natalicio del cantautor.

280 mil personas asistieron a El Grito el año pasado en el Zócalo

Se espera, además, la participación de Legado de Grandeza, agrupación responsable de la canción “Himno Migrante”, impulsada por el Gobierno federal.

A estas presentaciones se sumarán agrupaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina (Semar), así como el Mariachi de la Guardia Nacional (GN).

El cierre del concierto estará a cargo de Intocable, cuya participación fue confirmada por la Presidenta desde el pasado 9 de septiembre.

HISTÓRICO. En 2025, Sheinbaum Pardo se convirtió en la primera mujer en dirigir El Grito de Independencia en la historia del país. La noche de ese 15 de septiembre, el pueblo de México atestiguó un momento inédito en más de dos siglos de vida independiente.

Durante su primera ceremonia, la jefa de Estado pronunció una arenga que mantuvo la estructura tradicional, pero incorporó un reconocimiento especial a las mujeres que participaron en la lucha de Independencia y en la construcción de la nación mexicana.

Desde el balcón principal de la sede del Gobierno de México, la Presidenta Sheinbaum exaltó: “¡Viva la Independencia!”. También lanzó vivas a: Miguel Hidalgo y Costilla; José María Morelos y Pavón, Josefa Ortiz Téllez-Girón, Leona Vicario, Gertrudis Bocanegra, Manuela Medina, La Capitana, las heroínas anónimas de la patria, las mujeres indígenas; las hermanas y hermanos migrantes y la soberanía nacional.

La mandataria dio El Grito en su 215 Aniversario, acompañada de su esposo, Jesús María Tarriba, en punto de las 11 de la noche, cuando tocó la campana de Palacio Nacional. ı Foto: Cuartoscuro

El reconocimiento a Josefa Ortiz Téllez-Girón destacó porque la mandataria federal utilizó su apellido de soltera, mientras que también visibilizó a mujeres insurgentes que durante años quedaron relegadas de los relatos tradicionales sobre la Independencia.

La arenga concluyó con un mensaje de defensa de la soberanía nacional: “¡Viva un México independiente y soberano!”, una frase que también fue interpretada como una reivindicación del país frente a las presiones y señalamientos provenientes del extranjero.

Otro de los elementos que marcaron el primer Grito el año pasado fue el vestuario que eligió para la ceremonia. La Presidenta lució un vestido morado, color asociado con la lucha feminista.

La prenda incorporó un bordado artesanal de origen nahua, elaborado en San Isidro Buen Suceso, Tlaxcala, por la maestra artesana Virginia Verónica Arce Arce. El diseño estuvo a cargo de Thelma Islas Lagunas y Crystel Martínez Torre, mientras que la confección fue realizada por Rocío Castro.

El vestido fue considerado parte del mensaje político y simbólico de la ceremonia, al combinar elementos de la identidad mexicana con una referencia a la lucha histórica de las mujeres por el reconocimiento de sus derechos. A ello se sumó que la mandataria recibió la bandera nacional de manos de una escolta integrada exclusivamente por mujeres del Heroico Colegio Militar. Además, la banda presidencial que portó durante el acto fue elaborada por mujeres militares.

EL DESFILE. Sheinbaum Pardo anunció que su conferencia matutina será suspendida este martes 15 y miércoles 16 de septiembre, con motivo de las celebraciones por el aniversario de la Independencia de México.

“Nos vemos hasta el jueves. Nos vemos en El Grito mañana y nos vemos en el desfile de la Independencia”, señaló.

El tradicional Desfile Cívico-Militar del 16 de septiembre, cuyo recorrido iniciará a las 10:00 horas en el Zócalo capitalino, también será presidido por la Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas.

El acto, con motivo del 216 aniversario de la Independencia de México, contará con la participación de aproximadamente 15 mil integrantes de las secretarías de la Defensa Nacional y Marina, la Fuerza Aérea Mexicana y la Guardia Nacional.

El recorrido partirá del Zócalo de la Ciudad de México y continuará por calles del Centro Histórico, entre ellas 5 de Mayo, para incorporarse a Eje Central y Avenida Juárez. Los contingentes avanzarán por Paseo de la Reforma hasta llegar al Campo Marte.

Libra la capital la contingencia, pero desde hoy afronta quema de cohetes

| Por Fernanda Rangel |

Luego de haber vivido la séptima contingencia del año, la cual fue atípica porque desde 1993 no se activaba una medida por ozono (O3) en septiembre, antes de las fiestas patrias, la capital afrontará el Grito de Dolores con este antecedente, así como con la quema de cohetes, la cual daña la salud de las personas.

El sábado, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la Fase I de las restricciones por altas concentraciones del contaminante detectadas en las estaciones Benito Juárez y Coyoacán.

Esta situación, a días del 15 de septiembre, no ocurría desde el día 13 del mismo mes, pero de 1993, cuando la estación de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán registró 257 puntos Imeca y la contingencia permaneció durante 24 horas.

El Dato: Con el operativo Cero Pirotecnia, la Secretaría de Seguridad Ciudadana ha asegurado 344 kilos de cohetes en varias estaciones del Metro durante septiembre.

“No es frecuente que haya contingencias en septiembre Las condiciones para la formación del ozono derivaron de la meteorología regional y ésas se dan con mayor frecuencia ocurren en la primavera, o temporada seca-caliente, y algunas ocasiones en el otoño.

“Pero en 2016 hubo contingencia por ozono en julio y agosto y la más reciente en septiembre fue en 2002 y antes de ésa, en 1993. Ha pasado mucho tiempo y las condiciones han cambiado. Los criterios para activar una contingencia ahora son más estrictos y la población y la flota vehicular han crecido de manera significativa”, dijo a La Razón el coordinador de la CAMe, Ramiro Barrios Castrejón.

Este mismo fin de semana, las autoridades ambientales levantaron la contingencia ambiental luego de que mejoraron las condiciones meteorológicas y con ello, la calidad del aire; sin embargo, esto ocurrió a sólo dos días de que se lleven a cabo las fiestas patrias, en las cuales, a pesar de la prohibición, muchas personas aún queman pirotecnia en las calles, lo que ensucia el aire.

7 contingencias ambientales se han activado en 2026

De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, los fuegos artificiales liberan diversos metales pesados, como cobre, magnesio, antimonio, aluminio, sodio y otros. Al explotar en el aire, detalla la dependencia federal, el artefacto libera monóxido de carbono (CO) y partículas suspendidas (PM2.5).

Sobre este último contaminante, la Secretaría del Medio Ambiente de la capital (Sedema) ha informado que “representa el principal problema de salud pública”, pues está relacionado a enfermedades respiratorias, cardiovasculares y a un alza en el riesgo de mortalidad.

Así, durante las fiestas patrias podrían converger las PM2.5 y el O3 en el ambiente de la Ciudad de México. Ambos, son un riesgo a la salud de los ciudadanos.

56 por ciento de las PM2.5 son generadas por vehículos

En un sondeo realizado por este diario en el Centro Histórico, habitantes expresaron posturas divididas sobre la compra de cohetes: mientras algunos decidieron dejarlos fuera de sus festejos por el ruido, el olor, el humo o sus efectos en animales de compañía, otros mantienen la práctica como parte de sus tradiciones.

Laura, de 62 años, aseguró que lleva más de tres décadas sin comprar cohetes y que tampoco tiene intención de hacerlo durante estas fiestas patrias.

“Yo no uso cohetes, son un gasto malo. Tienen un olor feo cuando los truenan y yo toso cada que mis vecinos los queman”, expresó con molestia.

La mujer, quien labora desde casa, aseguró que la pirotecnia dejó de formar parte de sus tradiciones y que también le preocupa el riesgo para sus nietos.

500 pesos llegan a costar algunos fuegos artificiales en la calle

“Desde hace como 30 años o más ya no es parte de una tradición para mí. Mis nietos se pueden quemar sus manitas y luego el aire se pone bien seco y hasta parece niebla. No gastaría ni un peso”, afirmó.

El pasado 9 de septiembre, este periódico informó que, en las inmediaciones del mercado de La Merced, ambulantes ofrecen cañones, R-15, palomas, toros locos, ratoncitos, bengalas y más fuegos artificiales en sus puestos, aunque algunos los esconden, pues es irregular esta oferta.

Para Alicia, estudiante de 19 años, la decisión de no comprar pirotecnia está relacionada con el bienestar de su mascota, aunque reconoció que para otros integrantes de su familia sí representa una tradición. “No trueno. Tengo una perrita que se llama Mia y sé que los ponen bien mal y no quiero eso”, explicó.

¿CÓMO CONTAMINAN? ı Foto: Especial

En contraste, Luis Ángel, taxista de 48 años, aseguró que sí comprará cohetes para los festejos patrios.

“Yo sí trueno cohetes, son parte de las fiestas patrias para mí y me gustan, pues me gusta cómo suenan y los que sacan chispas, pero no es que los necesite siempre, pero sí compro.

“No sé si contaminan o no, pero sí huelen fuerte, el humo es lo que huele fuerte. Ya se quitó la contingencia y no, la verdad sí voy a seguir comprando este año”, sostuvo el hombre.

Más allá de las restricciones que se aplican durante una contingencia, Barrios Castrejón señaló que el reto es disminuir las emisiones de los precursores que participan en la formación del ozono.

De acuerdo la Sedema, los cohetes no son los principales contaminantes, sino que los vehículos con motores de combustión generan 93 por ciento de los óxidos de nitrógeno y 42 por ciento de los compuestos orgánicos volátiles de la Zona Metropolitana del Valle de México, dos grupos de contaminantes relacionados con la formación de ozono.

“El ozono es un gas altamente reactivo y puede causar irritación de ojos y tos. En las personas susceptibles de los efectos pueden ser más importantes, por eso es importante prevenir la exposición de las infancias, los adultos mayores, las personas gestantes y de quien padezca enfermedades cardiorrespiratorias”, dijo.