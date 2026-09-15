Ganó en encuesta de papel: Abelina

Las designaciones de las nuevas coordinaciones estatales de Morena, en el marco de su proceso interno rumbo a 2027, agitaron al espectro político, en particular en Guerrero, donde la alcaldesa con licencia de Acapulco, Abelina López, externó su inconformidad, en contraste con la exconsejera jurídica de la Presidencia, Esthela Damián, quien cerró filas con Beatriz Mojica, anunciada como ganadora en esta fase de la contienda.

López Rodríguez cuestionó la designación y advirtió que Mojica obtuvo únicamente el triunfo en “la encuesta de papel”.

“Quien festeje me parece que está festejando la crónica de una muerte anunciada”, declaró la alcaldesa con licencia al concluir el acto realizado en el World Trade Center.

López Rodríguez insistió en que cuenta con una medición distinta, basada —dijo— en el respaldo ciudadano que recibió durante sus actividades políticas.

“Ganaron en las encuestas el papel, pero yo tengo la encuesta real: más de 100 mil personas caminaron conmigo en el apoyo para la Presidenta de su segundo informe”, afirmó.

En tono de reto, convocó a sus adversarios a demostrar si cuentan con una capacidad de movilización similar. La edil de Acapulco acudió al encuentro acompañada por un pequeño grupo de simpatizantes, quienes le manifestaron su respaldo con gritos de “¡Abelina, Abelina!”.

Por separado, a través de un video que publicó en su cuenta de Instagram, Esthela Damián Peralta, quien también aspiraba a convertirse en coordinadora de Morena en Guerrero, reconoció que los resultados de la encuesta no le fueron favorables y agradeció el respaldo de “miles de guerrerenses”.

“Decirles a las presidentas, tanto a Ariadna (Montiel) como a Citlalli (Hernández), que lo han hecho muy bien y también señalar y agradecer, pero sobre todo decirles a mis compañeros aspirantes que se registraron para la coordinación de Morena, hombres y mujeres, tienen mi respeto, tienen mi reconocimiento y tienen mi admiración”, agregó.

En su breve mensaje, Damián Peralta destacó que en el proceso hubo muchos perfiles: “Cada uno con sus historias, cada uno con su lucha y cada uno estando y haciendo sus batallas”.

Al señalar que ella es “una mujer de profunda convicción democrática”, expresó su respaldo a Beatriz Mojica: “Siempre voy a reconocer cuando no me favorezca un resultado, y este es el día de hoy, así que reconozco el triunfo de mi compañera Beatriz Mojica”.