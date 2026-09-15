Morena propone comisión contra bots e injerencia

DE IZQ. a der.: Arturo Ávila, Ricardo Monreal y Sergio Gutiérrez Luna, ayer, tras finalizar la primera sesión ordinaria.

La bancada de Morena en San Lázaro busca crear una comisión para investigar posibles redes digitales coordinadas, financiamiento extranjero y operaciones automatizadas de desinformación que pretendan influir en procesos electorales y la conversación pública rumbo a 2027.

El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, y el vocero de la bancada guinda, Arturo Ávila, propusieron crear una Comisión Especial para el Seguimiento y Prevención del Financiamiento Extranjero, la Injerencia Digital y las Operaciones Automatizadas de Desinformación en Procesos Electorales.

La propuesta busca que la Cámara de Diputados dé seguimiento a posibles operaciones digitales coordinadas, campañas de desinformación y recursos de origen extranjero que pretendan influir en los procesos electorales y en la conversación pública nacional.

El Tip: Morena enfatizó que la información y la libertad de expresión son pilares esenciales de cualquier democracia, por lo que no deben ser utilizados para alterar la conversación pública.

Gutiérrez Luna señaló que las nuevas tecnologías han transformado el debate público y han abierto vías para intentar manipularlo mediante bots, perfiles no auténticos, trolls, publicidad digital y redes coordinadas de amplificación.

Arturo Ávila respaldó la iniciativa y afirmó que la defensa de la democracia debe mantenerse a la altura de los nuevos desafíos tecnológicos, particularmente ante la posibilidad de que recursos, actores o estructuras extranjeras busquen incidir artificialmente en la conversación pública y los procesos electorales.

La comisión propuesta tendría entre sus objetivos conocer, dentro del marco constitucional y legal, quién financia, quién opera, desde dónde y con qué propósito, cuando existan indicios de operaciones digitales que pudieran incidir en la deliberación democrática nacional.

El planteamiento contempla revisar la posible existencia de redes transnacionales, mecanismos de coordinación, financiamiento, participación de operadores extranjeros o utilización de recursos digitales destinados a generar artificialmente tendencias, difundir desinformación o influir en los procesos político-electorales.