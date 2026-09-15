Martes de frescura Walmart: las mejores ofertas HOY 15 de septiembre

Como cada semana Walmart presenta sus mejores ofertas en este martes de frescura, en el que frutas, verduras y diversas carnes se encuentran en los precios más bajos.

Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 15 de septiembre, en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar, no solo en Walmart.

Frutas y Verduras

Plátano Chiapas: $16.00 el kilo

Uva verde: $78.00 el kilo

Limón agrio: $39.00 el kilo

Blueberry Naturipie: $22.00 el paquete

Piña miel: $27.00 el kilo

Sandía roja: $12.90 el kilo

Mango Paraíso: $26.00 el kilo

Manzana Red Delicious: $40.00 el kilo

Manzana Granny Smith: $40.00 el kilo

Champiñones: $89.00 el kilo

Corazón de lechuga orejona Marketside: $54.00 el paquete

Jitomate saladette: $15.00 el kilo

Pimiento morrón semáforo Marketside: $69.00 el paquete

Aguacate Hass en malla: $39.00 la pieza

Jugos frutos de vida: $56.00 cada uno

Jugo mixto Marketside: $79.00 cada uno

Cilantro: $11.90la pieza

Las mejores ofertas del 'Martes de frescura Walmart' HOY ı Foto: Pixabay

Carnes, pollo, pescados y más

Rollo de salmón tempura Blumar: $119.00 cada uno

Porción de salmón natural ahumado cajún con pimienta Latitude 45°: $119.00 cada uno

Nuggets de pollo empanizados Del Día: $50.00 el paquete

Minugget Del Día minions: $54.00 el paquete

Filete de basa blanco: $86.00 el kilo

Milanesa de cerdo: $118.00 el kilo

Pierna de cerdo: $107.00 el kilo

Pechuga de pollo sin hueso: $172.00 el kilo

Milanesa de pollo: $182.00 el kilo

Salmón chileno: $399.00 el kilo

Carne de res para hamburguesa SuKarne: $99.00 el paquete

Arrachera de res marinada SuKarne: $218.00 el paquete

Rosca M&M’s Lechera, Limón, lechera mango o mazapán: $98.00 cada uno

Café con leche Olé: $30.00 cada uno

Yogurth Griego Okos: $23.00 cada uno

Pan de muerto relleno de frutos rojos, guayaba con nata, Hershey’s o nata: $30.00 cada uno

Paquete de pan de muerto tradicional mini Extra Special: $95.00 cada uno

Jamón de pavo premium Sabori: $48.00 el 1/4 de kilo

Queso gouda Nochebuena: $73.00 el 1/4 de kilo

Huevo rojo o blanco Aires de Campo: $81.00 cada uno

Queso panela Los Volcanes: $89.00 cada uno

Salchicha de pavo San Rafael: $62.00 cada paquete

Ofertas Walmart ı Foto: Walmart

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