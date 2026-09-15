Martes de frescura Walmart: las mejores ofertas HOY 15 de septiembre

Como cada semana Walmart presenta sus mejores ofertas en este martes de frescura, en el que frutas, verduras y diversas carnes se encuentran en los precios más bajos.
Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 15 de septiembre, en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar, no solo en Walmart.
Frutas y Verduras
- Plátano Chiapas: $16.00 el kilo
- Uva verde: $78.00 el kilo
- Limón agrio: $39.00 el kilo
- Blueberry Naturipie: $22.00 el paquete
- Piña miel: $27.00 el kilo
- Sandía roja: $12.90 el kilo
- Mango Paraíso: $26.00 el kilo
- Manzana Red Delicious: $40.00 el kilo
- Manzana Granny Smith: $40.00 el kilo
- Champiñones: $89.00 el kilo
- Corazón de lechuga orejona Marketside: $54.00 el paquete
- Jitomate saladette: $15.00 el kilo
- Pimiento morrón semáforo Marketside: $69.00 el paquete
- Aguacate Hass en malla: $39.00 la pieza
- Jugos frutos de vida: $56.00 cada uno
- Jugo mixto Marketside: $79.00 cada uno
- Cilantro: $11.90la pieza
Carnes, pollo, pescados y más
- Rollo de salmón tempura Blumar: $119.00 cada uno
- Porción de salmón natural ahumado cajún con pimienta Latitude 45°: $119.00 cada uno
- Nuggets de pollo empanizados Del Día: $50.00 el paquete
- Minugget Del Día minions: $54.00 el paquete
- Filete de basa blanco: $86.00 el kilo
- Milanesa de cerdo: $118.00 el kilo
- Pierna de cerdo: $107.00 el kilo
- Pechuga de pollo sin hueso: $172.00 el kilo
- Milanesa de pollo: $182.00 el kilo
- Salmón chileno: $399.00 el kilo
- Carne de res para hamburguesa SuKarne: $99.00 el paquete
- Arrachera de res marinada SuKarne: $218.00 el paquete
- Rosca M&M’s Lechera, Limón, lechera mango o mazapán: $98.00 cada uno
- Café con leche Olé: $30.00 cada uno
- Yogurth Griego Okos: $23.00 cada uno
- Pan de muerto relleno de frutos rojos, guayaba con nata, Hershey’s o nata: $30.00 cada uno
- Paquete de pan de muerto tradicional mini Extra Special: $95.00 cada uno
- Jamón de pavo premium Sabori: $48.00 el 1/4 de kilo
- Queso gouda Nochebuena: $73.00 el 1/4 de kilo
- Huevo rojo o blanco Aires de Campo: $81.00 cada uno
- Queso panela Los Volcanes: $89.00 cada uno
- Salchicha de pavo San Rafael: $62.00 cada paquete
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LMCT
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