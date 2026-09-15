‘Martimiércoles’ de Chedraui: Las mejores ofertas de este 15 y 16 de septiembre

Como cada semana Chedraui presenta las mejores ofertas del ’Martimiércoles’ que no te puedes perder este 15 y 16 de septiembre. Esta semana podrás encontrar una amplia variedad de ofertas en verduras, frutas, carnes y más.
Los ’Martimiércoles’ se han vuelto ya una tradición en Chedraui donde se ofrecen una selección especial de productos de la más alta calidad con un precio bajo, volviéndose la mejor opción para llenar tu despensa.
En La Razón te dejamos algunas de las mejores ofertas que la tienda te ofrece durante sus días de promociones.
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Martes de frescura Walmart: las mejores ofertas HOY 15 de septiembre
Frutas y verduras
- Tomate Saladette: $16.50 el kilo
- Tuna: $16.50 el kilo
- Elote: $3.50 el kilo
- Manzana roja mediana: $29.90 el kilo
- Papaya Maradol: $22.50 el kilo
- Zanahoria: $12.50 el kilo
- Lechuga romana: $9.50 el kilo
- Calabaza italiana: $26.90 el kilo
- Colifor Pre enfriada: $39.50 el kilo
- Mamey: $19.90 el kilo
- Manzana Beaburn: $39.90 el kilo
- Naranja Paramount: $42.50 el kilo
- Uva roja sin semilla: $69.00 el kilo
- Tomate saladet: $24.00 el kilo
- Plátano Chiapas: $26.00 el kilo
- Cebolla blanca: $32.90 el kilo
- Pepino verde: $22.00 el kilo
- Limón sin semilla: $9.90 el kilo
- Cilantro por rollo: $9.90
- Papaya: $39.00 el kilo
- Tomate verde: $36.90 el kilo
- Limón colima: $35.00 el kilo
Carne y mariscos
- Pierna de cerdo sin hueso congelada: $69.90 el kilo
- Chuleta de cerdo natural: $109.00 el kilo
- Chuleta ahumada de cerdo $109.00 el kilo
- Cabeza de cerdo: $28.90 el kilo
- Chuleta de cerdo natural: $98.90 el kilo
- Filete basa rojo: $68.00 el kilo
- Pierna de cerdo con hueso fresca: $89.90 el kilo
- Camarón coctelero: $139.00 el kilo
- Combinación de mariscos: $99.00 el kilo
- Pollo entero: $36.00 el kilo
- Pulpa de cerdo: $102.00 el kilo
- Milanesa pulpa negra de res: $257.00 el kilo
- Costilla de cerdo: $109.00 el kilo
- Higado SuKarne de res rebanado: $37.00 el kilo
- Tocino rebanado cerdo: $185.00 el kilo
- Alitas marinadas congeladas de pollo: $84.90 el kilo
- Chambrete con hueso de res: $179.00 el kilo
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LMCT
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