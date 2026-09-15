Piden gravar las bebidas por su contenido

ORGANIZACIONES civiles pidieron a diputados elevar el IEPS a las bebidas alcohólicas y modificar el esquema para que el impuesto se determine por la cantidad de alcohol puro que contienen. Advirtieron que el bajo precio y alta disponibilidad de estos productos dificultan la prevención de daños a la salud.

Integrantes de la Red de Acción sobre Alcohol (Rasa) se manifestaron afuera de San Lázaro para exigir un incremento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a la cerveza, así como una reforma para que las bebidas alcohólicas sean gravadas de acuerdo con la cantidad de alcohol puro que contienen.

El Tip: los manifestantes pidieron abrir el diálogo sobre políticas que contribuyan a reducir factores de riesgo, fortalecer la prevención y favorecer el sistema de salud.

La protesta se realizó frente a la puerta principal del Palacio Legislativo donde los activistas colocaron dos inflables: una caguama y un pan de caja para evidenciar que, actualmente, una cerveza o una “pachita” de destilado puede resultar más barata que un producto de consumo básico.

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La movilización ocurrió después de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregó a la Cámara de Diputados el Paquete Económico 2027, el cual no contempla modificaciones al IEPS para bebidas alcohólicas ni para productos con alto contenido de sodio, pese a que la posibilidad de aumentar estos gravámenes había sido planteada anteriormente por legisladores de la mayoría.

Luis Alonso Robledo, coordinador de la Red de Acción sobre Alcohol, lamentó que mientras el pan es considerado un alimento básico, el alcohol está relacionado con enfermedades, accidentes, muertes y hechos de violencia.

El activista consideró preocupante que el Gobierno federal no haya incluido una actualización sustancial del IEPS a bebidas alcohólicas, aun cuando la Presidenta Claudia Sheinbaum, en la exposición de motivos del Paquete Económico, señala la necesidad de proteger la salud y la vida de los mexicanos.