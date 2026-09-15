Campana de Dolores, un símbolo en la lucha por la Independencia

CADA 15 de septiembre, el protocolo se repite: la bandera ondea sobre Palacio Nacional, la multitud se congrega en el Zócalo y, desde el balcón central, quien ocupa la Presidencia hace sonar una enorme campana mientras recuerda a los héroes de la Independencia.

Su repique evoca aquella madrugada del 16 de septiembre de 1810, cuando el cura Miguel Hidalgo y Costilla convocó al pueblo de Dolores, Guanajuato, a levantarse contra el dominio virreinal. Su nombre verdadero, el Esquilón San José, es uno de los símbolos más reconocibles de la historia nacional.

Trasladado a la Ciudad de México por orden de Porfirio Díaz, actualmente forma parte de la ceremonia del Grito y representa la memoria de la lucha por la independencia, la soberanía y la construcción de México.

Campana de Dolores: El sonido de la Independencia Nacional ı Foto: Gráficos | Armando Armenta, Roberto Alvarado y Julio Loyola

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