5 lustros de los 4 vuelos que cimbraron a EU

Los atentados que cambiaron la historia de EU

EL 11 DE SEPTIEMBRE de 2001, Estados Unidos vivió uno de los episodios más traumáticos de su historia. Esa mañana, cuatro aviones comerciales fueron secuestrados por integrantes de Al Qaeda: dos impactaron contra las Torres Gemelas del World Trade Center, en Nueva York; otro se estrelló contra el Pentágono, en Virginia, y el cuarto cayó en Pennsylvania después de que los pasajeros intentaran recuperar el control de la aeronave.

Los ataques dejaron cerca de 3 mil muertos y transformaron para siempre la percepción del terrorismo en el mundo.

Actualmente, en el lugar donde estaban las torres se encuentra el nuevo complejo del World Trade Center, que incluye un memorial, un museo y el edificio más alto del hemisferio occidental, el Freedom Tower.

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Los atentados que cambiaron la historia de EU ı Foto: Gráficos | Armando Armenta, Roberto Alvarado y Julio Loyola

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