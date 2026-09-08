APENAS el fin de semana pasado, el presidente de EU, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que busca retirar al lobo mexicano de la lista de especies protegidas, bajo el argumento de que su población ya se ha recuperado.

La polémica medida pretende complacer al sector ganadero y abre la puerta a la caza letal y al recorte de fondos federales. La decisión no sólo pone en riesgo a la especie en EU, sino que también aislaría a los escasos 45 lobos salvajes que luchan por sobrevivir en México y rompería el corredor del ecosistema binacional, disparando la caza ilegal que hoy ya provoca más de la mitad de las muertes de este depredador clave del ecosistema fronterizo.

Lobo gris mexicano, ahora en la mira de Trump ı Foto: Gráficos | Armando Armenta y Julio Loyola

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