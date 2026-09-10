Magna obra del románico

Tapiz cierra herida abierta en 1066

El bordado monumental de 68 metros, que narra la conquista normanda de Inglaterra en 1066, será exhibido temporalmente en tierras británicas tras casi mil años.

Tapiz de Bayeux vuelve a Inglaterra tras un milenio
Tapiz de Bayeux vuelve a Inglaterra tras un milenio Foto: Tapiz de Bayeux vuelve a Inglaterra tras un milenio
Por:
Staff Infografía

LA MAGNA OBRA protagoniza hoy un hito histórico sin precedentes al ser exhibido temporalmente en tierras británicas por primera vez en casi mil años, lo que marca un reencuentro cultural único.

El bordado monumental de 68 metros es considerado uno de los antecedentes más antiguos y espectaculares de la narración visual secuencial y una radiografía medieval invaluable que cuenta con maestría la conquista normanda de Inglaterra en 1066.

Este traslado abre una nueva era de diplomacia cultural y cooperación internacional y sienta un precedente clave para el intercambio seguro de patrimonios extremadamente frágiles en el futuro cercano.

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Tapiz de Bayeux vuelve a Inglaterra tras un milenio
Tapiz de Bayeux vuelve a Inglaterra tras un milenio ı Foto: Tapiz de Bayeux vuelve a Inglaterra tras un milenio

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