¿Hay clases el 18 de septiembre? Esto dice la SEP

El mes patrio está acompañados de algunos días libres tanto para trabajadores en general como para estudiantes, y en La Razón te compartimos los días en los que oficialmente no se cuenta con actividades académicas.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) cuenta con un Calendario Escolar, en el que se tienen marcados los días en los que no se cuenta con actividades académicas durante el ciclo escolar 2026-2027.

En este calendario se cuenta con días de suspensión de labores docentes, que son aquellos en los que se cuenta con días de asueto oficiales para los trabajadores del país en general.

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🇲🇽📚 ¡Las fiestas patrias también se viven entre libros! Este 14 y 15 de septiembre, las escuelas de todo México se llenarán de historias, voces y expresiones para celebrar nuestra Independencia.



🎉 Súmate con los hashtags #MaratonesPorLaLecturaYLasArtes y… pic.twitter.com/DHl1mIoyOM — SEP México (@SEP_mx) September 13, 2026

Días sin clases en septiembre 2026

Durante septiembre se cuenta con dos días sin labores académicas, de acuerdo con el Calendario Escolar 2026-2027:

Miércoles 16 de septiembre : Por suspensión de labores docentes

Viernes 25 de septiembre: Por consejo técnico escolar en sesión ordinaria

Por tanto, el viernes 18 de septiembe sí hay clases en las instituciones públicas de educación preescolar, primaria y secundaria en el país, y aquellas que se encuentran incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

Calendario Escolar septiembre 2026 ı Foto: Captura de pantalla

Pese a que el calendario únicamente toma en cuenta el 16 de septiembre como un día sin clases, en algunas entidades se suspendieron labores académicas tanto el jueves 17 como el viernes 18 de septiembre.

En Campeche la gobernadora, Layda Sansores informó que tanto el 17 como el 18 de septiembre serán días inhábiles, con la finalidad de que las personas puedan disfrutar de las fiestas patrias.

¡Su tía Layda también sabe consentir a sus sobrinos!



Este jueves 17 y viernes 18 de septiembre serán días inhábiles, para que disfrutemos nuestras Fiestas Patrias y también para consentir a nuestras maestras y maestros que con mucho orgullo participan en el desfile del 16.… pic.twitter.com/z9A8fwOrQH — Layda Sansores (@LaydaSansores) September 9, 2026

¿Qué se celebra en las fiestas patrias de México?

Las Fiestas Patrias en México corresponden a una festividad por la conmemoración del inicio de la Independencia de México, por lo que en los estados de la República mexicana se realizan distintos festejos.

En la mayor parte de las entidades las autoridades municipales y estatales acostumbran a realizar el “Grito de Independencia”, un acto en el que se conmemora el llamado de Miguel Hidalgo y Costilla, y en el que se nombra a los héroes y heroínas de la patria.

Durante la madrugada del 16 de septiembre de 1810 el párroco, Miguel Hidago y Costilla, llamó al pueblo mexicano a levantarse en contra de la corona Española; y este hito histórico se celebró por primera vez en 1812.

“Viva México libre, independiente y soberano”



Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, primera mujer en enunciar el Grito de Independencia. pic.twitter.com/4w0uqKTp0e — Valeria Marcial (@ValeriaMarcial) September 16, 2025

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