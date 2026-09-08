Prevén derrama de 12 mil mdp por las Fiestas Patrias

Objetos alusivos al 15 de septiembre se comercializan, en imagen de archivo.

LA CÁMARA NACIONAL de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX) prevé que las celebraciones del 216 aniversario del inicio de la Independencia de México generarán una derrama económica estimada de 12 mil 170 millones de pesos para el sector empresarial de la capital.

Vicente Gutiérrez Camposeco, titular del organismo empresarial, señaló que esta cifra representa un crecimiento del 2.7 por ciento con relación a lo registrado en el mismo periodo del año anterior, lo que consolida la tendencia de recuperación y dinamismo comercial en la metrópoli.

El líder empresarial consideró que el festejo impulsará de manera masiva el consumo local, beneficiando directamente a más de 148 mil unidades económicas que operan en la Ciudad de México.

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Además, mencionó que los giros económicos que registrarán el mayor dinamismo y captación de ingresos durante las fiestas patrias serán los alimentos y bebidas, restaurantes, bares, hoteles, agencias de viajes, servicios de movilidad local, supermercados, mercados públicos, papelería, negocios que vendan banderas o adornos patrios y las tienditas de abarrotes, artículos de temporada y de disfraces.

Para la noche del 15 de septiembre, se proyecta una ocupación hotelera superior al 85 por ciento en el primer cuadro de la ciudad, impulsada por los visitantes que acuden a presenciar el tradicional Grito de Independencia y la iluminación patria, lo que dinamiza de forma única el comercio nocturno de la zona.

En un comunicado, la Canaco reiteró su compromiso con el comercio formal e invita a la ciudadanía a realizar sus compras en establecimientos legalmente constituidos.