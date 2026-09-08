Impulsan turismo comunitario ante ONU

COMO PARTE de la estrategia del Gobierno para fortalecer la cooperación internacional y avanzar en una agenda centrada en el Turismo Comunitario, la digitalización y el fortalecimiento de pequeños y medianos prestadores de servicios turísticos, la titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Josefina Rodríguez Zamora, se reunió con la secretaria general de ONU Turismo, Shaikha Nasser Al Nowais.

De acuerdo con la funcionaria, se trabaja en el desarrollo de una plataforma digital que permitirá a comunidades y pequeños prestadores de servicios comercializar directamente sus experiencias, reducir la participación de intermediarios y lograr que una mayor parte de los ingresos permanezca en los territorios.

Rodríguez Zamora informó que el proyecto forma parte de la estrategia de Turismo Comunitario que fue uno de los temas abordados durante la primera visita a México de la secretaria de la ONU.

El Tip: EL Turismo comunitario no significa sólo llevar visitantes, sino administrar y comercializar la experiencia.

Explicó que el objetivo es incorporar al ecosistema digital a pequeños y medianos negocios que actualmente enfrentan dificultades para acceder a canales de comercialización, herramientas tecnológicas y medios de pago, pese a contar con productos y experiencias con demanda turística.

“Hablamos de lo que estamos trabajando, del Turismo Comunitario, de capacitación, pero de algo muy, muy peculiar, la digitalización. ¿Cómo nos ayuda este financiamiento para que cada vez más empresas turísticas, chiquitas, medianas, logremos visibilizarlas a nivel mundial?”, señaló Rodríguez Zamora.

La estrategia parte de que existen destinos y experiencias comunitarias con potencial probado, pero que requieren mayor equipamiento, capacitación y canales de venta para incrementar los beneficios económicos que reciben directamente sus habitantes. México y ONU Turismo plantearon ampliar la cooperación técnica con cursos, diplomados, talleres e idiomas, así como programas dirigidos a artesanas y artesanos. En su visita, Al Nowais aseguró que México atraviesa un periodo de crecimiento turístico y destacó la necesidad de trasladar los efectos positivos sobre las comunidades.