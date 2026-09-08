Personas de 18 a 45 años son las más defraudadas

El fraude financiero de hasta 25 mil pesos en promedio a través de mensajes de texto y llamadas telefónicas afecta principalmente a la población productiva, es decir, adultos entre los 30 y 45 años o jóvenes de 18 a 22 años que caen en engaños por ser un público movilizado por la inmediatez y la velocidad de interacción, indicó la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

“A partir del segundo semestre del año pasado, nosotros detectamos que modificaron su forma de operar porque además de llamadas, mandan millones de mensajes. Y estos mensajes lo que hacen, al igual que la llamada, es generar miedo, angustia, ansiedad, eso se llama ingeniería social, usar ingeniería social para generar esos sentimientos”, señaló Óscar Rosado Jiménez, presidente de la Condusef.

El Dato: La Condusef alertó sobre el peligro de descargar app mediante enlaces que llegan por correo, SMS, o redes, debido a que se exponen datos personales.

El funcionario explicó que una vez que la persona tiene angustia, ansiedad o miedo, se desconecta de la razón, de la seguridad y prevención, y cuando llega un mensaje que señala el bloqueo de una cuenta, cargos inusuales como plataformas de comercio electrónico o que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) hará alguna auditoría, las personas deciden dar clic en el link que viene en el texto y se direcciona a una página web falsa en donde se entregan los datos bancarios o personales.

“Las quejas ante la Condusef de enero a Julio son 110 mil, contra bancos, no estoy sumando Sofipos ni Fintech; de esas 110 mil en números redondos, 60 mil tiene que ver con posible fraude. Y también vimos que en el sector de mayores de 60 años hay una ligera tendencia descendente y crece entre los muy jóvenes, los de la llamada generación centennial, entre 18 y 22 años. Y básicamente el tema es inmediatez. O sea, les mandas algo y clic, clic, clic, clic”, agregó.

LÍNEAS TELEFÓNICAS. Rosado Jiménez sostuvo que, el registro de líneas telefónicas que emprendió el Gobierno federal, “es un gran paso” para el país porque ayudará a combatir la extorsión y el fraude, “si alguien está interesado en una línea tiene que estar conectado con su nombre y con su identidad” y destacó que, pronto se anunciarán algunas medidas en relación con los mensajes.

Pese a que hace dos semanas, la Asociación de Profesionales en Cobranza y Servicios Jurídicos alertó que, tras la suspensión de líneas telefónicas por no haber sido vinculadas a una Clave Única de Registro de Población (CURP), se podría dificultar la cobranza de pagos pendientes; el titular de la Condusef descartó que haya un “impacto muy grande” porque las personas que son cumplidas con sus adeudos, “le llames o no le llames, va a pagar o lo transfiere”. Agregó que el registro de líneas telefónicas es un tema de seguridad nacional y patrimonial.

Asimismo, aseguró que se está trabajando en conjunto con la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones para asegurar que la cobranza legítima, aquella que se realiza bajo protocolos y horarios adecuados no se vea afectada por estas medidas de registro y bloqueo de líneas telefónicas.

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