Fiestas Patrias 2026: ¿Quién estará en Azcapotzalco el 15 de septiembre para el Grito?

Una variada propuesta artística arrancará a partir de las seis y media de la tarde para recibir a miles de personas en la alcaldía Azcapotzalco, con motivo de las Fiestas Patrias 2026.

Maelo Ruiz y Jerry Rivera encabezarán el magno festival gratuito por las Fiestas Patrias y el Grito de Independencia de este 15 de septiembre de 2026 en la alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México.

De acuerdo con el programa oficial anunciado por la alcaldía a través de sus redes sociales, la Explanada de la alcaldía será la sede principal que reunirá a estas dos grandes figuras de la salsa, acompañadas por José Joel, Adrián Bedolla “El Jilguero” y Reynaldo González y sus Pajarillos para conmemorar el 216.º Aniversario de la Independencia de México a partir de las 18:30 horas.

La alcaldía Azcapotzalco prepara un festival patriótico estelar con acceso 100% gratuito para toda la comunidad. ı Foto: Especial.

Cartelera musical y artistas confirmados para el 15 de septiembre en la Explanada de la alcaldía Azcapotzalco

El cartel artístico para la conmemoración patria en la demarcación ofrecerá un recorrido por la salsa romántica internacional, el homenaje a los grandes intérpretes de la balada y la música vernácula.

De acuerdo con la imagen difundida por las autoridades de la alcaldía para el Grito de Independencia, el escenario contará con la participación de:

Maelo Ruiz (Gran concierto estelar de salsa romántica)

Jerry Rivera (Show estelar de salsa boricua)

José Joel, hijo de José José (Homenaje a la balada romántica y música pop)

Adrián Bedolla, “El Jilguero” (Interpretación de música ranchera y mariachi)

Reynaldo González y sus Pajarillos (Música popular y baile en vivo)

El acceso a la explanada y el ingreso a todos los espectáculos en vivo será con entrada libre.

La Explanada de la alcaldía Azcapotzalco se convertirá en una pista de baile masiva para celebrar el 216.º Aniversario de la Independencia. ı Foto: Especial.

Horarios y programa de actividades para el Grito

El inicio de los festejos patrios en el recinto central de la alcaldía está programado para las 18:30 horas del martes 15 de septiembre de 2026.

18:30 horas: Apertura de la verbena popular e inicio de los primeros espectáculos en vivo a cargo de Reynaldo González, Adrián Bedolla y José Joel.

Tarde-noche: Gran baile salsero previo a los actos de protocolo cívico.

23:00 horas (aprox.): Ceremonia Cívica del Grito de Independencia encabezada por las autoridades de la alcaldía desde el balcón gubernamental, seguida del Himno Nacional y el show de pirotecnia.

Posterior al protocolo cívico: Cierre del concierto estelar a cargo de Maelo Ruiz y Jerry Rivera.

Los horarios exactos de salida al escenario para cada artista antes y después del protocolo del Grito serán detallados por la alcaldía en sus canales digitales horas antes de la celebración. Esta nota mantendrá el itinerario actualizado.

Maelo Ruiz y Jerry Rivera encabezan una noche romántica y salsera inolvidable en el noroeste de la capital. ı Foto: Especial.

Recomendaciones y accesos para asistir a la Explanada de la alcaldía Azcapotzalco

Para acudir al recinto de la alcaldía con fluidez y resguardo, considera la siguiente información práctica de movilidad y protección civil:

Ubicación y transporte público

Sede: Explanada de la alcaldía (Av. Castilla Oriente s/n, Col. Azcapotzalco Centro).

Transporte masivo recomendado: La opción más rápida es llegar por la Línea 6 del Metro (Estación Azcapotzalco) o la Línea 7 del Metro (Estación Camarones), caminando pocas cuadras hacia el centro histórico de la alcaldía.

Cierres viales: Se prevén afectaciones al tránsito vehicular sobre la Av. Castilla Oriente, Av. Azcapotzalco, 22 de Febrero y calles aledañas al primer cuadro.

Salsa internacional, mariachi y homenajes a la balada romántica se unen en una sola noche este martes 15 de septiembre. ı Foto: Especial.

Filtros de seguridad y objetos prohibidos

Por protocolo de resguardo y Protección Civil para eventos masivos como el Grito de Independencia, los módulos de control peatonal no permitirán el ingreso de:

Paraguas o sombrillas con punta metálica

Cinturones con hebillas grandes o metálicas

Bebidas alcohólicas ajenas al evento y envases de vidrio

Armas de fuego, objetos punzocortantes, herramientas y pirotecnia privada

Lo que tienes que saber de estas Fiestas Patrias 2026

¿El evento del Grito de Independencia en Azcapotzalco es gratis?

Sí, la entrada a la Explanada de la alcaldía y el acceso a los conciertos de Maelo Ruiz, Jerry Rivera y demás artistas son 100% gratuitos.

¿A qué hora se recomienda llegar a la explanada?

Debido a la alta afluencia que convocan Maelo Ruiz y Jerry Rivera, se aconseja arribar entre las 16:30 y las 17:30 horas para superar los controles de seguridad y asegurar un buen lugar frente al escenario.

¿Habrá Ley Seca?

La suspensión en la venta de bebidas alcohólicas se oficializa mediante la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Se sugiere revisar los boletines oficiales de la alcaldía en los días previos a la fecha para conocer los horarios y colonias con restricción.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR