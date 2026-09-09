Fiestas Patrias 2026: ¿Quién estará en la Cuauhtémoc el 15 de septiembre para el Grito?

Música, feria y espectáculos en vivo llenarán de ambiente festivo la explanada principal de la alcaldía Cuauhtémoc este martes 15 de septiembre, con motivo de las Fiestas Patrias 2026.

Luis Ángel “El Flaco”, Matute y N5 encabezarán la cartelera musical gratuita del evento “Amor por México” para celebrar las Fiestas Patrias 2026 en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

De acuerdo con el programa oficial anunciado por la alcaldía a través de sus redes sociales, las festividades en vivo tendrán lugar en la Explanada de la alcaldía Cuauhtémoc este martes 15 de septiembre de 2026 e incluirán además feria, música, artistas invitados y sorpresas de acceso libre para la ciudadanía, con motivo del 216.º Aniversario de la Independencia de México.

La alcaldía Cuauhtémoc, encabezada por Alessandra Rojo de la Vega, alista una gran verbena popular de libre acceso para celebrar el 216.º Aniversario de la Independencia. ı Foto: Especial.

Cartelera musical y artistas confirmados para el 15 de septiembre en la Explanada de la alcaldía Cuauhtémoc

El festival “Amor por México” reunirá una oferta variada que combina el regional mexicano, el pop-rock ochentero y la música pop contemporánea. De acuerdo con la imagen oficial publicada por las autoridades de la alcaldía en sus canales digitales, la cartelera estará conformada por:

Luis Ángel “El Flaco” (Presentación estelar de banda y música regional)

Matute (Gran concierto estelar de éxitos en español e inglés)

N5 (Agrupación musical en vivo)

Artistas invitados y sorpresas adicionales

Atracciones adicionales: Zona de feria, música continua y verbena popular.

El ingreso a la explanada para disfrutar de todos los conciertos y actividades será con entrada libre.

Luis Ángel El Flaco y Matute encabezan una vibrante celebración de fiesta y nostalgia en el corazón de la capital en estas Fiestas Patrias 2026. ı Foto: Especial.

Horarios y programa de actividades para el Grito

Hasta el momento, la alcaldía Cuauhtémoc no ha revelado la hora exacta de inicio para el evento “Amor por México” ni el cronograma detallado por artista para este martes 15 de septiembre de 2026. No obstante, considerando la logística de los festejos patrios en la demarcación, la estructura general proyecta:

Tarde-noche: Apertura de la zona de feria, verbena y primeras presentaciones de grupos invitados y N5.

23:00 horas (aprox.): Ceremonia cívica tradicional del Grito de Independencia encabezada por las autoridades de la alcaldía desde el balcón del edificio de gobierno, seguida del Himno Nacional y el show de pirotecnia.

Posterior al protocolo cívico: Conciertos estelares a cargo de Luis Ángel “El Flaco” y Matute en el escenario principal.

Las autoridades de la alcaldía darán a conocer los horarios específicos de apertura de puertas y salida a escena de los artistas estelares en las horas previas a la celebración. Esta cobertura se actualizará en cuanto los horarios oficiales sean publicados.

El evento Amor por México unirá el poder de la banda sinaloense con los grandes éxitos ochenteros en la alcaldía Cuauhtémoc. ı Foto: Especial.

Recomendaciones y accesos para asistir a la Explanada de la alcaldía Cuauhtémoc

Si planeas asistir a la explanada de la demarcación, toma en cuenta las siguientes indicaciones prácticas de movilidad y resguardo:

Ubicación y transporte público

Sede: Explanada de la alcaldía Cuauhtémoc (Aldama y Mina s/n, Col. Buenavista).

Transporte masivo recomendado: La vía de acceso más directa es llegar por el Metrobús Línea 1, 3 o 4 (Estación Buenavista / Alcaldía Cuauhtémoc) o por el Metro CDMX Línea B (Estación Buenavista), situados a unos pasos del edificio gubernamental. También se puede acceder mediante el Tren Suburbano (Estación Buenavista).

Cierres viales: Se prevén afectaciones al tránsito en calles circundantes como Mina, Aldama, Jesús García y Av. Insurgentes Norte en sus laterales.

Filtros de seguridad y objetos prohibidos

Por protocolo de resguardo y Protección Civil para eventos masivos, los módulos de control peatonal no permitirán el ingreso de:

Paraguas o sombrillas con punta metálica

Cinturones con hebillas grandes o metálicas

Bebidas alcohólicas ajenas al recinto y envases de vidrio

Armas de fuego, objetos punzocortantes, herramientas y pirotecnia privada

Lo que tienes que saber de estas Fiestas Patrias 2026

¿El evento del Grito de Independencia en la Cuauhtémoc es gratis?

Sí, la entrada a la Explanada de la alcaldía, el acceso a la zona de feria y todos los conciertos programados para el evento “Amor por México” son 100% gratuitos.

¿A qué hora se recomienda llegar a la explanada?

Debido a la alta convocatoria que generan figuras como Matute y Luis Ángel “El Flaco”, se sugiere arribar entre las 16:30 y las 17:30 horas para superar los controles de seguridad y conseguir una buena ubicación.

¿Habrá Ley Seca durante las Fiestas Patrias en la alcaldía Cuauhtémoc?

La aplicación de la Ley Seca se oficializa a través de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Se recomienda consultar las redes sociales y boletines oficiales de la alcaldía Cuauhtémoc en los días previos al 15 de septiembre para conocer los horarios y colonias con restricción de venta de alcohol.

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JVR