Janecarlo Lozano inaugura Sendero Seguro en avenida Victoria, Gustavo A. Madero

El nuevo trayecto Iluminado se desplegó sobre el eje vial de la Avenida Victoria en cruce con Avenida Eduardo Molina.

Las familias de la colonia Gertrudis Sánchez, en la alcaldía Gustavo A. Madero, cuentan con un nuevo espacio seguro y reacondicionado tras la inauguración de dos kilómetros del Sendero de Paz, Seguridad y Esperanza sobre la avenida Victoria.

La intervención abarca desde la avenida Eduardo Molina hasta la calle Norte 94. Este tramo transforma de manera directa la movilidad peatonal y la convivencia de niñas, niños, jóvenes y personas adultas mayores en la zona norte de la Ciudad de México.

El proyecto incluyó la instalación de 150 luminarias y una remodelación integral del camellón con recinto negro. Además, se colocaron 15 bancas nuevas, se repararon 32 existentes y se habilitaron áreas verdes con pasto fresco y plantas de ornato.

Para la recreación infantil, las autoridades renovaron completamente el área de juegos mecánicos y esparcimiento. También se colocaron letras monumentales con el nombre de la colonia y de la alcaldía para reforzar el sentido de arraigo comunitario.

El arte urbano forma parte central del trayecto con la creación de 145 metros cuadrados de murales. Estas obras representan la diversidad cultural de México y buscan erradicar el deterioro visual en las fachadas públicas de la demarcación.

En el cruce de avenida Victoria y Eduardo Molina se construyó una plaza cívica equipada con fuentes brotantes y un asta bandera. El sitio servirá como punto de reunión oficial para ceremonias comunitarias y actividades vecinales.

Durante el acto inaugural, el alcalde Janecarlo Lozano destacó la relevancia de devolver espacios dignos a la ciudadanía: “Queremos que nuestros hijos estén orgullosos de darle identidad al centro de barrio, hoy les entregamos la primera plaza cívica de la colonia”.

Los trabajos en la avenida Victoria se suman a las labores de repavimentación en calles secundarias mediante el programa local “La Calle es Nuestra”, enfocado en mejorar la carpeta asfáltica en los alrededores.

Con este nuevo tramo, la alcaldía Gustavo A. Madero alcanza un total de 97 kilómetros de senderos recuperados. Esta estrategia busca incrementar la iluminación urbana, prevenir delitos y garantizar trayectos seguros para las mujeres que transitan diariamente por la zona.

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JVR