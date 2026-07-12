Alcaldía Gustavo A. Madero arranca rehabilitación de vialidades principales en Cuautepec

Con el objetivo de mejorar la movilidad de habitantes de Cuautepec y garantizar traslados más seguros, el alcalde de Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano Reynoso, puso en marcha la repavimentación de 8.2 kilómetros de dos vialidades principales de la zona, una obra que beneficiará directamente a vecinos de 13 colonias.

Estas obras son parte del programa “La Calle es Nuestra”, para ello el alcalde adquirió dos trenes de pavimentación completos y se invierte más de 300 millones de pesos en la aplicación de asfalto .

Durante un recorrido de supervisión, el alcalde constató el inicio de los trabajos sobre la avenida Adolfo López Mateos —que en distintos tramos cambia de nombre a Guadalupe Victoria y avenida General Felipe Ángeles— desde Juventino Rosas hasta el Deportivo Vivero de Cuautepec.

La segunda intervención se realiza sobre la avenida Brecha Cerro del Chiquihuite, desde Cuautepec Centro hasta la colonia Vista Hermosa, en un tramo de cuatro kilómetros.

“Estamos mejorando la movilidad de miles de familias de Cuautepec con vialidades más seguras y dignas. Estas avenidas son la puerta de entrada y salida para quienes todos los días van a trabajar, estudiar o regresar a casa, por eso estamos invirtiendo en infraestructura que realmente cambia la calidad de vida de la gente” Janecarlo Lozano Reynoso, alcalde de Gustavo A. Madero



El proyecto contempla la colocación de una nueva carpeta asfáltica de 11 centímetros de espesor, lo que permitirá ofrecer mejores condiciones de circulación para automovilistas, transporte público, servicios de emergencia y unidades de carga que diariamente utilizan este corredor.

Las obras tendrán un impacto directo en, entre otras, las colonias Cuautepec Centro, Vista Hermosa, Tlapexco, Cocoyotes, La Casilda, Atlacomulco, Ahuehuetes, Malacates, Ampliación Malacates, El Tepetatal, Juventino Rosas, donde los vecinos solicitaron la rehabilitación de estas vialidades.

Además de conectar a las comunidades de la parte alta de la alcaldía Gustavo A. Madero, estas avenidas son un corredor estratégico para la movilidad metropolitana, ya que comunican con municipios del Estado de México como Tlalnepantla de Baz y Tultitlán, por donde diariamente circulan miles de personas.

Para evitar afectaciones al tránsito y reducir los tiempos de espera de los automovilistas, los trabajos de repavimentación se realizan durante las noches , permitiendo que la circulación continúe durante el día mientras avanza la rehabilitación de una de las zonas con mayor flujo vehicular de la alcaldía.

cehr