Fiestas Patrias 2026: ¿Quién estará en Cuajimalpa el 15 de septiembre para el Grito?

Una amplia parrilla de espectáculos en vivo arrancará a partir de las seis de la tarde para recibir a miles de vecinas y vecinos de Cuajimalpa para estas Fiestas Patrias.

Ninel Conde, Sonido La Changa de Ramón Rojo, Estrellas de Sinaloa de Germán Lizárraga, Internacional Carro Show y Sergio Buccio (excantante de Los Ángeles Azules) encabezarán la cartelera musical gratuita para celebrar las Fiestas Patrias 2026 en la alcaldía Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México.

De acuerdo con el programa oficial anunciado por la alcaldía a través de una imagen publicada en sus redes sociales, los festejos en vivo se llevarán a cabo en la Explanada de la alcaldía Cuajimalpa este martes 15 de septiembre de 2026, con motivo del 216.º Aniversario de la Independencia de México, arrancando actividades a partir de las 18:00 horas.

La alcaldía Cuajimalpa alista un despliegue festivo de libre acceso, con Ninel Conde a la cabeza, para celebrar el 216.º Aniversario de la Independencia de México. ı Foto: IG Ninel Conde

Cartelera musical y artistas confirmados para el 15 de septiembre en la Explanada de la alcaldía Cuajimalpa

El cartel artístico para la conmemoración patria en la demarcación ofrecerá una combinación de música de banda sinaloense, cumbia sonidera, temas tropicales clásicos y pop-regional. De acuerdo con la información compartida por las autoridades de la alcaldía en sus plataformas digitales, la oferta artística reunirá a:

Ninel Conde (Espectáculo estelar en vivo)

Sonido La Changa de Ramón Rojo (Gran baile de ambiente sonidero)

Estrellas de Sinaloa de Germán Lizárraga (Música de banda sinaloense)

Internacional Carro Show (Show estelar de cumbia tropical)

Sergio Buccio (Excantante de Los Ángeles Azules con éxitos de cumbia)

El ingreso a la explanada para disfrutar de todas las presentaciones programadas será con entrada libre.

Ninel Conde y Sonido La Changa de Ramón Rojo encabezan una noche patria estelar e inolvidable en el poniente de la capital. ı Foto: Especial.

Horarios y programa de actividades para el Grito

El inicio de las festividades en el recinto central de la alcaldía está programado para las 18:00 horas del martes 15 de septiembre de 2026.

18:00 horas: Apertura de la verbena popular, inicio de las presentaciones musicales previas y ambiente festivo en el escenario de la explanada.

Tarde-noche: Actuaciones continuas de Sergio Buccio, Internacional Carro Show, Estrellas de Sinaloa y Sonido La Changa.

23:00 horas (aprox.): Ceremonia Cívica del Grito de Independencia encabezada por las autoridades de la alcaldía desde el balcón de gobierno, seguida de la entonación del Himno Nacional y el espectáculo de fuegos pirotécnicos.

Posterior al protocolo cívico: Concierto estelar a cargo de Ninel Conde para el cierre de la jornada nocturna.

Los horarios específicos de salida a escena para cada una de las agrupaciones previas y posteriores al acto cívico serán detallados por la alcaldía en sus canales oficiales en las horas previas al festejo. Esta nota mantendrá el itinerario actualizado.

Recomendaciones y accesos para asistir a la Explanada de la alcaldía Cuajimalpa

Para acudir al recinto de la alcaldía con fluidez y resguardo, considera la siguiente información práctica de movilidad y protección civil:

Ubicación y transporte público

Sede: Explanada de la alcaldía Cuajimalpa (Av. Juárez s/n, Col. Cuajimalpa Centro).

Transporte masivo recomendado: La vía de acceso más práctica es abordar los autobuses y RTP que conectan directo desde el Metro Tacubaya (Líneas 1, 7 y 9) o Metro Observatorio (Línea 1) hacia Cuajimalpa Centro. También se puede llegar vía Tren Eléctrico El Insurgente (Estación Santa Fe) y tomar transporte local hacia la cabecera de la alcaldía.

Cierres viales: Se prevén afectaciones al tránsito vehicular sobre la Av. Juárez, Av. México, Ocampo y calles perimetrales al primer cuadro de Cuajimalpa.

La Explanada de la alcaldía Cuajimalpa se convertirá en una gran pista de baile al ritmo de cumbia, sonidero y banda sinaloense estas Fiestas Patrias. ı Foto: Cuartoscuro.

Filtros de seguridad y objetos prohibidos

Por protocolo de resguardo y Protección Civil para eventos masivos, los módulos de control peatonal no permitirán el ingreso de:

Paraguas o sombrillas con punta metálica

Cinturones con hebillas grandes o metálicas

Bebidas alcohólicas ajenas al evento y envases de vidrio

Armas de fuego, objetos punzocortantes, herramientas y pirotecnia privada

Lo que tienes que saber de estas Fiestas Patrias 2026

¿El evento del Grito de Independencia en Cuajimalpa es gratis?

Sí, la entrada a la Explanada de la alcaldía y el acceso a los conciertos de Ninel Conde, Sonido La Changa y las demás agrupaciones son 100% gratuitos.

¿A qué hora se recomienda llegar a la explanada?

Debido a que el programa arranca a las 18:00 horas y la plaza registra alta afluencia, se aconseja llegar entre las 16:30 y las 17:30 horas para superar los controles de seguridad y asegurar un buen lugar.

¿Habrá Ley Seca durante las Fiestas Patrias en Cuajimalpa?

La suspensión en la venta de bebidas alcohólicas se publica formalmente mediante la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Se sugiere revisar los boletines oficiales de la alcaldía Cuajimalpa en los días previos al 15 de septiembre para conocer los horarios y colonias con restricción.

Se sugiere revisar los boletines oficiales de la alcaldía Cuajimalpa en los días previos al 15 de septiembre para conocer los horarios y colonias con restricción. ı Foto: Especial

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