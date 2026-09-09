Fiestas Patrias 2026: ¿Quién estará en la Gustavo A. Madero el 15 de septiembre para el Grito?

Una fusión única de ritmos urbanos y tradicionales hará vibrar a la alcaldía Gustavo A. Madero este martes 15 de septiembre, con motivo de las Fiestas Patrias 2026.

Luis R Conriquez, Maldita Vecindad, La Vecindad Santanera y la Sonora Santanera encabezarán la cartelera musical gratuita del evento “Corazón de la Patria” para celebrar estas Fiestas Patrias 2026 en la alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, el 15 de septiembre y dar el Grito de Independencia.

De acuerdo con el programa oficial anunciado por la alcaldía a través de sus redes sociales, las celebraciones en vivo se llevarán a cabo en la Explanada de la alcaldía Gustavo A. Madero a partir de las 18:00 horas del martes 15 de septiembre de 2026, con motivo del 216.º Aniversario de la Independencia de México.

Cartelera musical y artistas confirmados para el 15 de septiembre en la Explanada de la alcaldía Gustavo A. Madero

El festival “Corazón de la Patria” reunirá una propuesta diversa que abarca el regional mexicano contemporáneo, el ska-rock nacional y el sonido tropical clásico. De acuerdo con el cartel oficial revelado por las autoridades de la alcaldía en sus redes sociales, el escenario albergará a:

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Luis R Conriquez (Concierto estelar de música regional y corridos)

Maldita Vecindad (Show estelar de ska y rock mexicano)

La Vecindad Santanera (Proyecto de fusión musical)

Sonora Santanera (Gran baile de música tropical y danzón)

El acceso a la explanada y el ingreso a todos los espectáculos en vivo será con entrada libre.

🇲🇽❤️ ¡Viva México en la GAM!



Este 15 de septiembre celebramos en grande en la Explanada de la Alcaldía. 🎉



🎸 La Maldita Vecindad

🎺 La Sonora Santanera

🔥 Luis R. Conriquez



🕕 6:00 PM | ¡Entrada gratuita! 🙌🏽



¡Viva México! ¡Viva la GAM! 🇲🇽❤️ pic.twitter.com/Psuzfj8Z06 — Alcaldía Gustavo A. Madero (@TuAlcaldiaGAM) September 9, 2026

Horarios y programa de actividades para el Grito

El inicio del festival “Corazón de la Patria” en la Explanada de la alcaldía está programado para las 18:00 horas del martes 15 de septiembre de 2026.

18:00 horas: Apertura del evento, inicio de la verbena popular y primeros espectáculos musicales en el escenario principal.

23:00 horas (aprox.): Ceremonia cívica tradicional del Grito de Independencia encabezada por las autoridades de la alcaldía desde el balcón de gobierno, seguida de la entonación del Himno Nacional y el show de pirotecnia.

Posterior al protocolo cívico: Continuación de las presentaciones estelares para el cierre de la jornada nocturna.

El orden específico de salida al escenario para cada uno de los artistas principales previo y posterior al acto cívico será detallado por la alcaldía en sus canales digitales oficiales horas antes del evento. Esta cobertura mantendrá la información actualizada en tiempo real.

Luis R Conriquez y Maldita Vecindad encabezan una propuesta estelar e histórica en el norte de la Ciudad de México. ı Foto: Especial.

Recomendaciones y accesos para asistir a la Explanada de la alcaldía Gustavo A. Madero

Para acudir al recinto de la alcaldía con fluidez y resguardo, considera la siguiente información práctica de movilidad y protección civil:

Ubicación y transporte público

Sede: Explanada de la alcaldía Gustavo A. Madero (5 de Febrero esq. Vicente Villada, Col. Villa Gustavo A. Madero).

Transporte masivo recomendado: La vía de acceso más directa es mediante el Metro CDMX Línea 6 (Estación Martín Carrera) o Línea 3 (Estación Deportivo 18 de Marzo), caminando pocas calles hacia el edificio de la alcaldía. También se puede arribar por el Metrobús Línea 6 y Línea 7 (Estación Hospital General La Villa o Alcaldía GAM).

Cierres viales: Se implementarán cortes a la circulación vehicular sobre la Av. 5 de Febrero, Vicente Villada, Alberto Herrera y calles perimetrales al primer cuadro de la alcaldía.

La explanada de la alcaldía se transformará en el epicentro festivo del norte de la capital a partir de las seis de la tarde. ı Foto: Cuartoscuro.

Filtros de seguridad y objetos prohibidos

En los módulos de revisión instalados por el personal de seguridad y Protección Civil no se permitirá el ingreso de:

Paraguas o sombrillas con punta metálica

Cinturones con hebillas grandes o metálicas

Bebidas alcohólicas ajenas al recinto y envases de vidrio

Armas de fuego, objetos punzocortantes, herramientas y pirotecnia privada

Lo que tienes que saber de estas Fiestas Patrias 2026

¿El evento del Grito de Independencia en Gustavo A. Madero es gratis?

Sí, la entrada a la Explanada de la alcaldía y el acceso al festival “Corazón de la Patria” (incluyendo los shows de Luis R Conriquez, Maldita Vecindad y la Sonora Santanera) son 100% gratuitos.

¿A qué hora se recomienda llegar a la explanada?

Debido a la alta convocatoria que representan los artistas confirmados, se sugiere arribar entre las 16:30 y las 17:30 horas para superar los controles de seguridad y asegurar una buena ubicación.

La alcaldía Gustavo A. Madero alista un gran festival de libre acceso para conmemorar el 216.º Aniversario de la Independencia. ı Foto: Especial.

¿Habrá Ley Seca durante las Fiestas Patrias en Gustavo A. Madero?

La suspensión en la venta de bebidas alcohólicas se oficializa mediante la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Se aconseja revisar las redes sociales y boletines oficiales de la alcaldía Gustavo A. Madero días antes del 15 de septiembre para conocer las fechas y colonias donde aplicará la restricción.

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JVR