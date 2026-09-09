Despliegan 8 mil policías en las calles de la CDMX con Código 1

Las acciones de prevención en territorio corresponden a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

La Ciudad de México cuenta desde este momento con un nuevo esquema de vigilancia vecinal denominado “Código 1, Policía en tu Calle”. El programa busca disuadir delitos de oportunidad y responder de forma expedita a los requerimientos de la población en las 16 alcaldías.

La estrategia moviliza diariamente a 8 mil 176 elementos policiacos y 2 mil 044 patrullas distribuidas en los mil 022 cuadrantes de la capital. Los uniformados realizan recorridos continuos entre las 05:00 y las 21:00 horas, con la meta de brindar cobertura total a cada colonia en lapsos semanales.

El inicio formal de los patrullajes fue encabezado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina. ı Foto: Especial.

Las patrullas asignadas emiten un mensaje de audio característico para ser identificadas por los habitantes. Además de los patrullajes en vehículo, los agentes hacen recorridos a pie en zonas de difícil acceso geográfico y mantienen operativos permanentes las 24 horas en puntos con mayor incidencia delictiva.

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, explicó que este modelo permite atender las demandas ciudadanas directamente en sus colonias. El funcionario enfatizó que la presencia policial sistematizada fortalecerá la prevención del delito y reducirá las conductas que alteran el orden público.

Hoy, por intrucciones de la Jefa de Gobierno, @ClaraBrugadaM, damos inicio a la estrategia de proximidad #CódigoUnoPolicíaEnTuCalle, en la cual las y los policías de la @SSC_CDMX reforzarán su presencia y atención en todas las calles, colonias y barrios de la #CiudadDeMéxico.… pic.twitter.com/hInf1rJse1 — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) September 9, 2026

Por su parte, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó el inicio de operaciones en la alcaldía Álvaro Obregón. Durante el evento, afirmó que la prioridad de su administración es resolver los problemas de seguridad en el territorio, acercando el trabajo de la policía al entorno cotidiano de las familias capitalinas.

Esta iniciativa complementa la reestructuración territorial de la policía capitalina, que recientemente amplió su cobertura al pasar de 847 a mil 022 cuadrantes. Este ajuste logístico permite optimizar la distribución de los oficiales y acortar los tiempos de respuesta ante emergencias.

Asimismo, la estrategia se suma al programa “La Policía Cerca de Ti”, el cual ha registrado más de seis millones de visitas a viviendas, comercios e instituciones educativas, además de 150 jornadas de prevención del delito realizadas desde mediados del año pasado.

Como soporte permanente a este operativo, la red de 264 módulos de vigilancia rehabilitados en toda la capital se mantiene en funcionamiento continuo durante todo el año, ofreciendo atención directa e inmediata a quienes requieran asistencia policial.

#BoletínSSC | #PolicíaEnTuCalle | Como parte de las estrategias de seguridad que se impulsan en la Ciudad de México, este día el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC), acompañó a la jefa de Gobierno, @ClaraBrugadaM, a la presentación de la… pic.twitter.com/WlH9liSCbj — SSC CDMX (@SSC_CDMX) September 9, 2026

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JVR