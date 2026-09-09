‘Es incómodo que nos pregunten por dinero’: familiar de víctimas de explosión en La Concordia

“En este tiempo, sí ha habido esa incomodidad de que siempre nos preguntan por dinero o si hubo una reparación del daño. O sea, todo mundo quiere saber si hay dinero de por medio.”, señaló Evelyn González, mamá de Tiffany Odette Cano y esposa de Misael Cano, dos de las víctimas mortales de la explosión de gas que ocurrió hace un año en el puente de la concordia, dentro de la alcaldía Iztapalapa.

En aquél entonces, el 10 de septiembre de 2025, una pipa con capacidad para casi 50 mil litros de gas L.P., explotó y dejó 32 muertos y al menos 90 personas heridas, quienes mayormente sufrieron quemaduras de tercer grado.

Para personas como Evelyn, la herida aún no sana del todo, sigue abierta y latente, aunque se ha esforzado por mantener una sonrisa día a día, esto para darle la mejor de sus caras a su nieto, quien hace un año sobrevivió a la explosión y hoy, tiene dos años y cinco meses de edad.

TE RECOMENDAMOS: Toma precaución y planea tu traslado Metro CDMX cerrará estas estaciones de la Línea 12 por mantenimiento del 12 al 16 de septiembre

“Es dífícil porque no nos sentimos bien. No nos gusta que todo el tiempo la gente pregunte si queremos dinero, o si nos dieron algo, si buscamos algo. Para nosotros, lo mejor hubiera sido tener a nuestros familiares, eso era lo que nos importaba y esto de un acuerdo reparatorio se ha malinterpretado”, confesó González Cano.

Familiar de víctimas de La Concordia ı Foto: Luis Olivera | La Razón

En este aspecto, la madre de familia pidió a las autoridades locales permanecer más al pendiente para que no se repita lo ocurrido hace un año, a pesar de que ella misma sabe que esta clase de accidentes son inevitables y tarde o temprano, ocurren en vialidades con alto nivel de riesgo, como el puente de La Concordia.

“Más allá del dinero, más allá de lo que nos incomoda, quisiéramos eso, que no vuelva a pasar, nadie debería de tener que atravesar por algo así. Fue muy desesperante, esa vez venía de trabajar, no sabía nada de mi familia, hasta fue solo por una lista en Facebook que pude dar con ellos”, concluyó Evelyn González

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL