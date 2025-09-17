Aumenta a 20 el número de muertos por explosión de pipa en el Puente de La Concordia

El accidente se registró la tarde del 10 de septiembre del 2025.

La cifra de fallecidos tras la explosión de una pipa de gas registrada el miércoles 10 de septiembre en el Puente de La Concordia, en Iztapalapa, subió a 20, informaron autoridades de Salud del Gobierno de la Ciudad de México hoy por la mañana.

De acuerdo con el reporte más reciente, 31 personas continúan hospitalizadas, mientras que otras 33 ya fueron dadas de alta tras el siniestro.

🔺Informamos sobre el accidente en #Iztapalapa, al corte de la 10:00 hrs: pic.twitter.com/FrbB8ZT1F8 — Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (@SSaludCdMx) September 17, 2025

En la víspera, se informó que Fernando Soto Munguía, chófer de la pipa de gas LP que volcó y explotó en el Puente vial de La Concordia, murió ayer martes tras permanecer casi una semana en el Hospital Magdalena de las Salinas, ubicado al norte de la Ciudad de México.

El hombre de 34 años de edad sobrevivió al incidente ocurrido el 10 de septiembre. Desde entonces, permanecía hospitalizado en estado grave, con quemaduras en el 90 por ciento del cuerpo.

