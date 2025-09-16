Muere chofer de la pipa que explotó en el puente de La Concordia; suman 19 fallecidos

Muere chofer de la pipa accidentada en el puente de La Concordia.

Fernando Soto Munguía, chófer de la pipa de gas LP que volcó y explotó en el distribuidor vial de La Concordia, murió este martes tras permanecer casi una semana en el Hospital Magdalena de las Salinas, ubicado al norte de la Ciudad de México.

El hombre de 34 años de edad sobrevivió al incidente ocurrido el 10 de septiembre. Desde entonces, permanecía hospitalizado en estado grave, con quemaduras en el 90 por ciento del cuerpo .

Fernando Soto Munguía es uno de los cuatro pacientes que fallecieron este 16 de septiembre, de acuerdo con el listado compartido por la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.

🔺Informamos sobre el accidente en #Iztapalapa, confirmando 32 personas hospitalizadas, 2 altas y 2 lamentables fallecimientos. pic.twitter.com/UpYKFdytSy — Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (@SSaludCdMx) September 17, 2025

Más información en breve...

