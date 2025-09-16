Sufrió quemaduras en el 90% del cuerpo

Muere chofer de la pipa que explotó en el puente de La Concordia; suman 19 fallecidos

Entre las cuatro personas fallecidas este 16 de septiembre se encuentra el chofer de la pipa de gas siniestrada, Fernando Soto Munguía, de 34 años de edad

Muere chofer de la pipa accidentada en el puente de La Concordia.
Muere chofer de la pipa accidentada en el puente de La Concordia.
Por:
César Huerta

Fernando Soto Munguía, chófer de la pipa de gas LP que volcó y explotó en el distribuidor vial de La Concordia, murió este martes tras permanecer casi una semana en el Hospital Magdalena de las Salinas, ubicado al norte de la Ciudad de México.

El hombre de 34 años de edad sobrevivió al incidente ocurrido el 10 de septiembre. Desde entonces, permanecía hospitalizado en estado grave, con quemaduras en el 90 por ciento del cuerpo.

Fernando Soto Munguía es uno de los cuatro pacientes que fallecieron este 16 de septiembre, de acuerdo con el listado compartido por la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.

Más información en breve...

